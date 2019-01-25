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В ПАСЕ рассказали, как задержанные в Керченском проливе провокаторы так и не стали "военнопленными"
25 января 2019, 23:39 • 130 • Политика
Украинские моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и задержанные российскими пограничниками, могли быть определены как "военнопленные" в резолюции ПАСЕ. Тем не менее в итоге основные участники дискуссии в ассамблее решили не применять к ним этот термин.
Как сообщил Федеральному агентству новостей представитель пресс-службы ПАСЕ Ангус Макдональд, предложение определить моряков как военнопленных было внесено в ПАСЕ украинскими делегатами.
Если бы их запрос был удовлетворен, то параграф 6.1 резолюции ПАСЕ о Керченском инциденте призывал бы "немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь как военнопленным согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права".
Тем не менее в процессе обсуждение резолюции поступило предложение сформулировать окончание фразы иначе. В итоге часть вышеприведенного предложения после последней запятой была заменена на "...согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, таким как Женевские конвенции".
При этом, что примечательно, в ПАСЕ так и не смогли уточнить ФАН, о какой именно из Женевских конвенций идет речь. Все же начиная с 1864 года в этом городе был принят целый ряд международных соглашений.
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