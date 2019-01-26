|
В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео
26 января 2019, 19:09 • 250 • Политика
В ПАСЕ попытались признать, что Крым – это Россия. Сербский депутат заявил об этом с трибуны организации. Его выступление тут же попытались сорвать негодующие европейские политики.
Депутаты ПАСЕ попытались сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который с трибуны заявил, что Крым - это Россия, и занял российскую сторону в обсуждении инцидента в Керченском проливе. Зал заседаний тут же загудел от негодования, однако сербский политик всё равно закончил свою речь.
Александр Шешель напомнил делегатам ПАСЕ, что Крым является частью России ещё с 2014 года. Полуостров воссоединился с Россией в результате общенародного референдума. В этой связи российская сторона имела полное право защищать свои территориальные воды от вторжения военных кораблей Украины.
Делегаты ПАСЕ тут же подняли шум и попытались сорвать выступление политика. Однако в ситуацию вмешалась лично глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Она напомнила разбушевавшимся европейским политикам, что Шешель имеет полное право высказывать свое мнение с трибуны организации. Когда зал немного успокоился, сербский депутат продолжил своё выступление.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
250
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2019, 18:54
|
20 января 2019, 16:39
|
26 января 2019, 09:24
|
24 января 2019, 14:24
|
24 января 2019, 02:54
|
23 января 2019, 17:09
|
25 января 2019, 13:54