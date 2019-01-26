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В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео

26 января 2019, 19:09  •  250 • Политика
В ПАСЕ попытались признать, что Крым – это Россия. Сербский депутат заявил об этом с трибуны организации. Его выступление тут же попытались сорвать негодующие европейские политики.
Депутаты ПАСЕ попытались сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который с трибуны заявил, что Крым - это Россия, и занял российскую сторону в обсуждении инцидента в Керченском проливе. Зал заседаний тут же загудел от негодования, однако сербский политик всё равно закончил свою речь.
Александр Шешель напомнил делегатам ПАСЕ, что Крым является частью России ещё с 2014 года. Полуостров воссоединился с Россией в результате общенародного референдума. В этой связи российская сторона имела полное право защищать свои территориальные воды от вторжения военных кораблей Украины.
"Референдум в Крыму был праздником демократии, о чём Европа может только мечтать", - отметил сербский депутат.
Делегаты ПАСЕ тут же подняли шум и попытались сорвать выступление политика. Однако в ситуацию вмешалась лично глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Она напомнила разбушевавшимся европейским политикам, что Шешель имеет полное право высказывать свое мнение с трибуны организации. Когда зал немного успокоился, сербский депутат продолжил своё выступление.
Сын Воислава Шешеля вступился за Россию в ПАСЕ 25.01.2019г. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе в ПАСЕ, Александр Шешель выступил в поддержку России, причем на русском языке. Выступление проходило под недовольные вопли европарламентариев. pic.twitter.com/mQae2L6CZp
— СуховЪ (@VatnikIII) 25 января 2019 г.

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