В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео

В ПАСЕ попытались признать, что Крым – это Россия. Сербский депутат заявил об этом с трибуны организации. Его выступление тут же попытались сорвать негодующие европейские политики.

Депутаты ПАСЕ попытались сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который с трибуны заявил, что Крым - это Россия, и занял российскую сторону в обсуждении инцидента в Керченском проливе. Зал заседаний тут же загудел от негодования, однако сербский политик всё равно закончил свою речь.

Александр Шешель напомнил делегатам ПАСЕ, что Крым является частью России ещё с 2014 года. Полуостров воссоединился с Россией в результате общенародного референдума. В этой связи российская сторона имела полное право защищать свои территориальные воды от вторжения военных кораблей Украины.

"Референдум в Крыму был праздником демократии, о чём Европа может только мечтать", - отметил сербский депутат.

Делегаты ПАСЕ тут же подняли шум и попытались сорвать выступление политика. Однако в ситуацию вмешалась лично глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Она напомнила разбушевавшимся европейским политикам, что Шешель имеет полное право высказывать свое мнение с трибуны организации. Когда зал немного успокоился, сербский депутат продолжил своё выступление.