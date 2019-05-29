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В ПАСЕ предъявили России провокационные "серьёзные опасения" по убийству Немцова

29 мая 2019, 06:09  •  63 • Политика
Комитет ПАСЕ опубликовал спецдоклад о ходе расследования убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Документ, содержащий провокационные "серьёзные опасения" подготовлен членом литовской делегации. В нём у представителя парламентской ассамблеи появились сомнения в честности расследования резонансного дела.
Не успели в ПАСЕ поставить финальную точку с возвращением России в международную организацию, как к ней уже предъявляют провокационные претензии. В частности, один из членов литовской делегации парламентской ассамблеи Эмануэлис Зингерис представил спецдоклад, в котором усомнился в честности расследования убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, которое произошло в феврале 2015 года.
Провокационные "серьёзные опасения", высказанные литовским представителем, опубликованы на официальном сайте комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Последний призвал российские власти "возобновить и продолжить" расследование этого резонансного убийства.
В докладе указывается, что якобы "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта". Так есть у автора доклада сомнения в возможности идентифицировать возможные видео доказательства, найти свидетелей убийства, в том числе и среди проезжавших в тот момент водителей.
Зингерис предъявил и некие обнаруженные (не ясно только им ли) "нарушения, несоответствия и неправдоподобия" в судебно-медицинской экспертизе, касающейся обнаруженных пуль и гильз, а также ранений Немцова. Кроме того, литовский представитель заявил и о якобы имеющихся "существенных несоответствий и противоречий" в показаниях основных свидетелей.
В сообщении также указывается и рекомендация для стран, принявших провокационный "закон Магнитского", включить в "чёрный список" и лиц, ответственных за "провал расследования" убийства Немцова. Таковую ответственность в ПАСЕ возложили на главу Следкома РФ Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня.
Сам спецдоклад в Совете Европы планируют рассмотреть 27 июня в Страсбурге во время заседания организации.

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