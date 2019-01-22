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В ПАСЕ объяснили исключение Украины из комитета по снятию санкций

22 января 2019, 14:09  •  57 • Украина
Украинские представители не вошли в состав комитета ПАСЕ по снятию санкций против России по регламенту из-за несоответствия географическому балансу. Об этом сообщил РИА Новости представитель ПАСЕ Тини Кокс.
 
Reuters
 

«Оказалось, что в комитете по правилам процедуры, а также в комитете по выборам судей Украина и некоторые другие страны были перепредставлены... Окончательный состав должен был учитывать среди прочего справедливый географический баланс», — уточнил парламентарий.

Комментируя данную ситуацию для РИА Новости, Кокс объяснил, что в ПАСЕ представлено три комитета, члены которых выдвигаются политическими группами: комитет по правилам процедуры, комитет по выборам судей и комитет по мониторингу.

Ожидается, что следующая встреча глав политических групп состоится позже на этой неделе.

В ассамблее также добавили, что ежегодно в начале зимней сессии все комиссии и делегации избираются заново и в этом году «политические группы предложили больше украинских парламентариев в комиссию, чем других представителей делегаций».

Ранее сообщалось, что представители Украины не вошли в комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который занимается вопросом снятия санкций, введённых против России. Это произошло в связи с изменениями, внесёнными в регламент.

Отмечается, что по новым правилам число представителей стран — членов организации в комитетах с настоящего времени не может превышать двух.

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал произошедшее «мелкой местью» за «принципиальную позицию» Киева.

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