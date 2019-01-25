В ПАСЕ обвинили Россию в попытке "аннексировать прямой эфир". Видео

В ПАСЕ украинская делегация доказывала "российскую агрессию" всеми возможными способами. И не только в сессионном зале, но и в кулуарах. Одна из украинских журналисток обвинила российскую коллегу в попытке "аннексировать прямой эфир".

С "агрессией России" украинская делегация в ПАСЕ боролась с утроенной силой. И повод ведь есть для этого: Россию, лишённую несколько лет назад права голоса, очень настойчиво пытаются вернуть в организацию, что совсем не нравится Киеву.

Всё, что происходило в кулуарах сессии ПАСЕ, уже признали "отличной работой на Кремль". Как заметил украинский юрист Андрей Попов, в своё время бывший советником экс-президента Виктора Януковича, "это было самое качественное высмеивание собственной страны для российской пропаганды, прекрасный цирковой ансамбль и отлично подобранные идиоты".

Видео, снятые в кулуарах, отлично иллюстрируют и слова Попова, и комментарии бывшего украинского дипломата Олега Волошина, который тоже считает, что "клоуны" из делегации Украины отлично поработали на российскую сторону.

Особо отметил Волошин действия главы делегации Владимира Арьева. На видео журналистка телеканала "Россия 1" пытается что-то спросить у него. В этот момент Ольгу Скабееву перебивает её украинская коллега и вступает в перепалку, заявив: "Вы аннексировали Крым". Ольга парирует: "Он вернулся в родную гавань". На это журналистка с Украины заявляет: "Мы не дадим вам аннексировать прямой эфир". Дальнейшие события, к сожалению, в камеру на попали, но о них красочно рассказал Олег Волошин.