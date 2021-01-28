В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах

В ПАСЕ не дали договорить российскому депутату Леониду Слуцкому, вскрывшему ложь об "отравлении" Алексея Навального на дебатах по поводу ситуации вокруг оппозиционера. Микрофон выключили, прикрывшись новыми правилами о масках.

Речь идёт о гибридном заседании ПАСЕ, на котором обсуждался арест Навального в Москве. В ходе дебатов слово взял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он указал, что надо обсуждать не арест Навального и то, как это вписывается в стандарты Совета Европы, а ложь вокруг так называемого "отравления" оппозиционера.

Если бы Навальный был отравлен нервно-паралитическим газом, любым военным отравляющим веществом, происходящим из России, дорогие коллеги, здесь бы были уже тонны бумаг, но Германия ничего нам не ответила,

- напомнил он участникам заседания.

Однако договорить парламентарию не дали. Вице-президент ПАСЕ Николь Трисс прервала выступление под предлогом того, что у Леонида Слуцкого нет на лице маски. После этого она отключила его микрофон и больше не дала представителю России слова.