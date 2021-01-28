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В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 05:40 • 378 • Политика
Слуцкого прервали в ПАСЕ на дебатах по Навальному, когда он начал разоблачать ложь об "отравлении". "Если бы Навальный был отравлен нервно-паралитическим газом из России, здесь бы были уже тонны бумаг, но Германия ничего нам не ответила", - успел сказать парламентарий, прежде чем ему отключили микрофон.
В ПАСЕ не дали договорить российскому депутату Леониду Слуцкому, вскрывшему ложь об "отравлении" Алексея Навального на дебатах по поводу ситуации вокруг оппозиционера. Микрофон выключили, прикрывшись новыми правилами о масках.
Речь идёт о гибридном заседании ПАСЕ, на котором обсуждался арест Навального в Москве. В ходе дебатов слово взял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он указал, что надо обсуждать не арест Навального и то, как это вписывается в стандарты Совета Европы, а ложь вокруг так называемого "отравления" оппозиционера.
- напомнил он участникам заседания.
Однако договорить парламентарию не дали. Вице-президент ПАСЕ Николь Трисс прервала выступление под предлогом того, что у Леонида Слуцкого нет на лице маски. После этого она отключила его микрофон и больше не дала представителю России слова.
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