Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Силуанов объяснил происхождение зарплат в конвертах
Два бойца одинаковых с лица: в иркутском спецназе «Гром» служат братья близнецы
Экс-глава Минобороны Украины заочно приговорён в России к колонии
Пора готовиться к потрясениям от распада Украины
Главная / Украина

В партии Зеленского заявили о запрете на общение с российскими СМИ

21 февраля 2020, 15:39  •  37 • Украина
Депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» запрещено общаться с российскими журналистами. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.
 
globallookpress.com
 

«У нас есть чёткая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу», — сказала она в интервью изданию «КП в Украине».

По её словам, один раз депутат сам пошёл на российское телевидение и «потом признал, что это была ошибка».

При этом она отметила, что запретов на общение с украинскими СМИ в политической силе нет, однако у многих есть страх перед камерой и микрофоном.

Ранее в Кремле выразили надежду, что в Киеве изменится отношение к российским журналистам.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они лишены возможности работать на территории этой страны, что не соответствует никаким международным стандартам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 12:24
В Госдуме оценили предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму
21 февраля 2020, 09:09
Поражение «Бенфики» в Харькове, камбэк «Рейнджерс» и два хет-трика: чем запомнились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы
21 февраля 2020, 15:39
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
21 февраля 2020, 10:40
Украина шесть лет спустя: "евромайдан", который так и не стал "революцией достоинства"
20 февраля 2020, 20:09
Гончарук вылетел в Новые Санжары из-за ситуации с эвакуацией из Китая
21 февраля 2020, 15:39
Экс-глава Минобороны Украины заочно приговорён в России к колонии
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 01:09
День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под Полт...
21 февраля 2020, 02:54
"Это не анекдот. Это Украина": Под Львовом гимном и слезами отметили неприб...
21 февраля 2020, 02:54
Русские не пускают: Сирийцы пытаются отразить массированную атаку "протурецких б...
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
21 февраля 2020, 12:24
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 09:39
Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритными боеприпасами
15 февраля 2020, 06:39
"Кто их покусал с Украиной?": В Сети удивились "ультиматумам" от Лукашенко
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака
19 февраля 2020, 15:09
"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.