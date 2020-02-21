В партии Зеленского заявили о запрете на общение с российскими СМИ

Депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» запрещено общаться с российскими журналистами. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

«У нас есть чёткая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу», — сказала она в интервью изданию «КП в Украине».

По её словам, один раз депутат сам пошёл на российское телевидение и «потом признал, что это была ошибка».

При этом она отметила, что запретов на общение с украинскими СМИ в политической силе нет, однако у многих есть страх перед камерой и микрофоном.

Ранее в Кремле выразили надежду, что в Киеве изменится отношение к российским журналистам.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они лишены возможности работать на территории этой страны, что не соответствует никаким международным стандартам.