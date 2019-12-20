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В партии Зеленского завёлся собственный "Кличко"
20 декабря 2019, 02:54 • 42 • Политика
Депутат "Слуги народа" сделал заявление в стиле мэра Киева Виталия Кличко. "Если ничего не делать, я повторяю, ничего не будет, поэтому мы ничего сделаем", - сказал политик.
В партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" появился собственный "Кличко". Речь идёт о депутате Верховной рады Украины Николае Тищенко.
Поводом для сравнения нардепа с одиозным мэром Киева и бывшим боксёром Виталием Кличко стало недавнее интервью политика. В нём он проявил удивительное косноязычие, которым так прославился градоначальник столицы Украины.
Напомним, что королём оговорок среди украинских политиков по-прежнему является мэр Киева Кличко. Его фразы "В будущее могут смотреть не только лишь все" и "Самый главный бронежилет - это мать, жена, дети" стали на Украине притчей во языцех. Также жителям Киева надолго запомнилось пожелание Кличко на Новый год "не знать горя, любви, а главное - здоровья".
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