В партии Зеленского назвали сроки начала работы новой Рады

Глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что депутаты Верховной рады Украины, которых изберут в ходе внеочередных выборов 21 июля, должны будут начать работу не позже 9 сентября.

По его словам, в партии Зеленского хотели бы начать работу обновлённого парламента «уже с пониманием, как и с кем мы его формируем».

«Рада должна открыться максимум 9 сентября, но мы будем делать это раньше», — заявил он.

По словам Корниенко, новый парламент может начать работу уже летом.

Ранее Верховная рада нынешнего созыва завершила пленарную работу.