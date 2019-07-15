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В партии Зеленского назвали сроки начала работы новой Рады
15 июля 2019, 21:54 • 34 • Украина
Глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что депутаты Верховной рады Украины, которых изберут в ходе внеочередных выборов 21 июля, должны будут начать работу не позже 9 сентября.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
По его словам, в партии Зеленского хотели бы начать работу обновлённого парламента «уже с пониманием, как и с кем мы его формируем».
«Рада должна открыться максимум 9 сентября, но мы будем делать это раньше», — заявил он.
По словам Корниенко, новый парламент может начать работу уже летом.
Ранее Верховная рада нынешнего созыва завершила пленарную работу.
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