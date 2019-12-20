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В партии Порошенко заявили об обысках ГБР в офисе политсилы

20 декабря 2019, 22:09  •  26 • Украина
В партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили о проведённых в её офисе обысках сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
 
РИА Новости
 

«Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу открытого офиса партии «Европейская солидарность» по адресу улица Лаврская, 16... В конце концов выяснилось, что эта «спецоперация» проводится сотрудниками Государственного бюро расследований», — сообщили в пресс-службе партии в Facebook.

Там также рассказали, что одновременно Национальным антикоррупционным бюро Украины были проведены обыски в офисе телеканала «Думская» в Одессе.

По мнению представителей политсилы, такие действия связаны с попытками Киева «свести счёты с политическими оппонентами» и «запугать оппозицию», а также отвлечь украинцев от «провалов» на внешней и внутренней арене.

«Действия силовиков — это элементы шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов. Нет хлеба, нет мира — значит нужны феерические зрелища», — подчеркнули в «Европейской солидарности».

В партии Порошенко потребовали от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ и «не позорить Украину».

Ранее Генпрокуратура Украины засекретила всю информацию по уголовному делу Порошенко.

10 декабря Госбюро расследований возбудило против Порошенко новое дело о госизмене за подписание Минских соглашений.

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