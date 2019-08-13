Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин подписал закон, разрешающий фанатам въезжать в Россию без виз
На Украине оценили последствия снижения объёмов торговли с Россией
Дмитрий Песков: Нужно четко различать мирные протесты и массовые беспорядки
Запад начинает и проигрывает: 5 симптомов конца однополярного мира
Главная / Украина

В партии Порошенко выступили против возможной отставки Кличко

13 августа 2019, 21:24  •  39 • Украина
Члены партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко намерены проголосовать против возможного увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева, сообщает РИА Новости.
 
© РИА Новости
 

«Я уверена, что все представители «Европейской солидарности» будут голосовать против (отставки Кличко — RT.)», — заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Кроме того, член партии Иванна Климпуш-Цинцадзе считает увольнение действующего мэра нарушением Конституции Украины.

«Я не собираюсь поддерживать решение (об увольнении Кличко. — RT), которое будет нарушать решение Конституционного суда, поэтому я буду голосовать против», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 18:09
На Украине оценили последствия снижения объёмов торговли с Россией
12 августа 2019, 22:39
В Совфеде осудили реакцию посольства США на визит Путина в Крым
13 августа 2019, 21:24
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
13 августа 2019, 16:24
Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства России во Львове
13 августа 2019, 21:24
В партии Порошенко выступили против возможной отставки Кличко
13 августа 2019, 02:09
В Молдове готовы к новому политическому сезону
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном долге
07 августа 2019, 09:39
"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17
08 августа 2019, 11:24
Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
10 августа 2019, 21:54
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.