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В партии Порошенко выступили против возможной отставки Кличко
13 августа 2019, 21:24 • 39 • Украина
Члены партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко намерены проголосовать против возможного увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева, сообщает РИА Новости.
© РИА Новости
«Я уверена, что все представители «Европейской солидарности» будут голосовать против (отставки Кличко — RT.)», — заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.
Кроме того, член партии Иванна Климпуш-Цинцадзе считает увольнение действующего мэра нарушением Конституции Украины.
«Я не собираюсь поддерживать решение (об увольнении Кличко. — RT), которое будет нарушать решение Конституционного суда, поэтому я буду голосовать против», — заявила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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