В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде

Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».

«Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы чётко сейчас видим, что это будет «Слуга народа», «Голос» и «Батькивщина», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что правящая партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию страны.

По его словам, изменения в том числе будут касаться сокращения числа депутатов украинского парламента.