В партии Порошенко "герой трех революций": Экс-президент Украины представил кандидатов в Верховную раду

Петр Порошенко, экс-президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность", представил список из 10 кандидатов, которые будут участвовать 21 июля во внеочередных выборах в Верховную раду.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске парламента страны.

Название партии "Европейская солидарность" новое, но, по сути, это бывшая его партия "Блок Петра Порошенко". Он ее переименовал после того, как проиграл на президентских выборах. Когда Порошенко был президентом Украины, партией руководил Виталий Кличко.

На съезде партии Порошенко представил своих коллег, сказав, что есть среди них его друг - "герой трех революций, фантастический патриот Украины Андрей Парубий", передает телеканал "360".

Помимо него в списке значатся первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, командир взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский, певица и телеведущая София Федина, лидер Меджлиса Мустафа Джемилев, начальник медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич, глава Львовской администрации Олег Синютка, замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам Петра Порошенко, сейчас у них начинается сложная и кропотливая работа.