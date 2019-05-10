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В партии Порошенко предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня
10 мая 2019, 19:39 • 93 • Украина
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.
РИА Новости
Проект постановления опубликован на сайте Рады.
«Провести 1 июня 2019 в 10:00 в зале заседаний Верховной рады Украины торжественное заседание по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины», — говорится в документе.
Ранее депутат Рады Олег Куприенко заявил, что нельзя проводить инаугурацию Зеленского 19 мая, поскольку этот день является «гнилым воскресеньем».
В свою очередь, Зеленский написал в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию, что его инаугурацию необходимо провести 19 мая.
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