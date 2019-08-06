|
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
06 августа 2019, 17:09 • 115 • Украина
В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, прокомментировали возбуждённое против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы.
РИА Новости
«Во всех случаях, когда Пётр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года», — указывается в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
В прошлом году украинские СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2019, 08:39
|
04 августа 2019, 17:54
|
31 июля 2019, 11:39
|
05 августа 2019, 05:39
|
02 августа 2019, 02:54
|
01 августа 2019, 10:39
|
03 августа 2019, 21:09