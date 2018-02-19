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В партии Меркель раскритиковали предложение главы МИД ФРГ ослабить санкции против РФ

19 февраля 2018, 02:54  •  143 • Украина

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Представители Христианско-демократического союза (ХДС), председателем которого является Ангела Меркель, подвергли критике предложение главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля об ослаблении санкций против России.

"До тех пор пока российское правительство не выполняет минские соглашения, любезность в вопросе санкций является совершенно неверным сигналом", - заявил председатель комитета по внешним делам в Бундестаге Норберт Рёттген в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. "Во время коалиционных переговоров мы с социал-демократами были едины во мнении, что сейчас ход за Россией", - утверждал он.

В свою очередь замглавы фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль подчеркнул, что предложение Габриэля "противоречит результату коалиционных переговоров". "Постепенное ослабление санкций нами не рассматривается", - сообщил политик.

В субботу глава МИД ФРГ в Мюнхене заявил о возможности поэтапного снятия санкций с России в случае размещения миссии ООН в Донбассе.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме этого, Киев настаивает на передаче ему участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским соглашениям, только после новых выборов в Донбассе.

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