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В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

02 октября 2019, 07:39  •  90 • Украина
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
 
Reuters © Michael Kooren
 

Как передаёт ТАСС, депутаты обратили внимание, что «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной и вокруг неё необходимо дальнейшее изучение фактов».

В связи с этим они призвали голландское правительство рассмотреть возможные варианты «для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах в нижней палате парламента».

При этом глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство «с юридической точки зрения не видит оснований для этого», однако не стал выступать против рассмотрения возможностей для изучения данных фактов.

Отмечается, что письменное предложение поддержали все партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии страны. 

В июле замглавы МИД России Александр Грушко рассказал о консультациях с Нидерландами по МН17.

По его словам, переговоры носят конфиденциальный характер по согласованию сторон.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17, потерпел крушение в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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