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В парламенте Молдовы составляют вотумы недоверия – все и всем

11 июня 2020, 11:00  •  74 • Украина
«Создать новое правительство без утверждения его президентом не получится»
В молдавском парламенте взялись составлять вотумы недоверия – все, кому не лень.
Так, парламентская группа Pro Moldova решила инициировать процедуру по выдвижению простого вотума недоверия Министерству здравоохранения. По мнению депутатов из Pro Moldova, ситуация в области молдавского здравоохранения критическая, при этом Минздрав не в состоянии справиться с эпидемией.
Лидер парламентской группы Андриан Канду уже заявил, что по этому вотуму недоверия лица, ответственные за борьбу с эпидемией коронавируса, должны прийти в парламент и отчитаться перед депутатами, которые хотят знать «реальное положение дел в здравоохранении».
«Поэтому мы передадим этот простой вотум недоверия нашим коллегам из оппозиции в надежде, что в ближайшие дни, завтра или послезавтра, когда организуют пленарные заседания парламента, этот вотум зарегистрируют официально»,
– рассказал Андриан Канду в среду на пресс-конференции в парламенте.
А днём ранее депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Александр Слусар заявил, что у его фракции уже готов вотум недоверия всему правительству Иона Кику. Проект вотума он передал депутатам фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) на рассмотрение.
«Надеемся, что наши коллеги, как и все сознательные граждане, хорошо понимают, что, если этот кабинет министров Кику останется, то этот бардак продлится до весны. Если за выборами президента последуют досрочные парламентские выборы, то нынешнее правительство, хоть и временное, будет управлять Молдовой до апреля-мая 2021 года»,
– уверен Слусарь.
Понятно, что смена правительства несёт в себе значительные риски, ответственность за которые фракция DA готова взять на себя.
Простой вотум недоверия подразумевает недоверие правительству по одному какому-то вопросу и требует подписей, по меньшей мере, 15 депутатов, тогда как у группы Pro Moldova сегодня 13 мандатов в парламенте. Судя по всему, Адриан Канду уверен, что его вотум недоверия поддержат другие оппозиционеры. Сам он не раз заявлял о том, что поддержит любой вотум недоверия всему правительству Иона Кику, не зависимо от того, от какой партии будет исходить инициатива.
Непонятно, однако, на что рассчитывает фракция DA, передав на рассмотрение составленный ими документ депутатам PAS.
Ведь всего несколько дней назад Сергей Литвиненко, депутат PAS, заявил на пресс-конференции, что сейчас не лучшее время для смены правительства.
«Мы не принимаем формулу, что, чем хуже дела в стране, управляемой нашим политическим оппонентом, тем лучше для нас. Поэтому мы сказали коллегам из фракции DA, что, учитывая пандемию и кризис, будет безответственно поддержать вотум недоверия и отправить правительство в отставку. Тем более что у нас нет уверенности, что соберётся новое парламентское большинство, которое выберет лучшее, проевропейское правительство»,
– объяснил позицию своей партии Литвиненко.
По мнению же президента Молдовы Игоря Додона, даже если оппозиции и удастся отправить в отставку правительство Иона Кику, что маловероятно, назначить новое без утверждения его президентом не получится.
«Потому что другой кандидат на пост премьера предлагается президентом. Я могу выдвигать кандидатуру Иона Кику несколько раз. И никто меня не сможет обязать подписать указ о назначении другого кандидата, даже если будут попытки привлечь к этому Конституционный суд»,
– отметил Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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