В парламенте Молдовы объявили перемирие

«Сейчас не та ситуация, чтобы мериться силой, нужно признать – страна в опасности»

Депутаты молдавского парламента приняли Декларацию о политическом перемирии. Текст Декларации, предложенный лидером группы Pro Moldova Андрианом Канду, поддержали 57 депутатов фракций ПСРМ, «За Молдову» и Pro Moldova.

«Ситуация с пандемией ухудшается из-за политического кризиса. На данный момент у нас временное правительство и мы прекрасно знаем, что они не могут пока принимать все решения, которые нужны для преодоления кризиса. Не говорю, что кто-то прав, а кто-то нет. Сейчас не та ситуация, чтобы мериться силой. Нужно найти консенсус и признать, что страна в опасности. Настал момент, когда политические цвета и отличия во взглядах надо оставить в стороне и искать решение вместе»,

– заявил в своём выступлении Андриан Канду, зачитывая Декларацию.

Документом объявляется перемирие и прекращение всех политических споров, а все усилия депутаты обязуются направить на преодоление последствий пандемии «путём ответственного управления страной». Первая задача, которая стоит перед страной – обеспечить вакцинацию 70% населения страны в течение 12 месяцев. Следующими задачами должны стать разблокирование внешней финансовой помощи, поддержка бизнеса, укрепление системы здравоохранения и возобновление реформ юстиции и экономики.

Президенту Молдавии напомнили, что в основе всех президентских решений и указов «должны лежать положения Конституции». И призвали Майю Санду прекратить бойкот парламента.

Также парламент принял решение разрешить правительству закупать вакцины, хотя это и противоречит действующему законодательству. Парламент в своём решении объяснил отступление от закона действием чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Причём в неотложных случаях правительство имеет право начинать переговоры по закупке вакцин без объявления тендера, что вызвало много вопросов у представителей фракции партии PAS (партия Майи Санду), попытавшихся обвинить депутатов в коррупционных схемах. Однако представитель Минздрава в парламенте заявил, что времени на публикацию тендеров нет, будут руководствоваться принципом «кто сделал лучшее предложение».

Также в Декларации говорится о том, что в стране в ближайшие шесть или даже девять месяцев должно работать антикризисное правительство и только потом, по мере стабилизации ситуации, возможны новые парламентские выборы.

Таким образом, пусть не все, но часть партий в молдавском парламенте готовы объявить перемирие и забыть о разногласиях. Готова ли к тому же Майя Санду – пока не известно.