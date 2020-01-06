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В парламенте Ирака обсуждают вывод американских войск с территории страны

06 января 2020, 04:24  •  42 • Политика
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил о необходимости потребовать от парламента страны вывода с её территории американских войск. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya. Этим шагом, по мнению премьера, власти Ирака должны ответить на спецоперацию американцев, в результате которой погиб Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс».
Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди выразил намерение потребовать от парламента принять решение о выводе американских военных с территории государства, сообщает арабский спутниковый телеканал Al Arabiya. На это власти Ирака должны решиться после спецоперации Пентагона, в результате которой погиб Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс». Генерал был убит в ночь на 3 января в ходе атаки американского беспилотника у аэропорта Багдада.
Представители МИД Ирака сегодня передали послу США письмо с жёстким осуждением операции американцев по уничтожению Касема Сулеймани. Иракские дипломаты оценили её как нарушение суверенитета Ирака, сообщил телеканал. В данный момент в парламенте Ирака идёт заседание, где обсуждается вывод американских войск, пишет ФАН.
Как сообщил Telegram-канал "Соловьёв" со ссылкой на иракского премьера, США уведомили правительство Ирака об ударе по Сулеймани за несколько минут до его нанесения, разрешения на это иракской стороны не было.

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