В парламенте Ирака обсуждают вывод американских войск с территории страны

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди выразил намерение потребовать от парламента принять решение о выводе американских военных с территории государства, сообщает арабский спутниковый телеканал Al Arabiya. На это власти Ирака должны решиться после спецоперации Пентагона, в результате которой погиб Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс». Генерал был убит в ночь на 3 января в ходе атаки американского беспилотника у аэропорта Багдада.

Представители МИД Ирака сегодня передали послу США письмо с жёстким осуждением операции американцев по уничтожению Касема Сулеймани. Иракские дипломаты оценили её как нарушение суверенитета Ирака, сообщил телеканал. В данный момент в парламенте Ирака идёт заседание, где обсуждается вывод американских войск, пишет ФАН.

Как сообщил Telegram-канал "Соловьёв" со ссылкой на иракского премьера, США уведомили правительство Ирака об ударе по Сулеймани за несколько минут до его нанесения, разрешения на это иракской стороны не было.