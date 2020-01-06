|
В парламенте Ирака обсуждают вывод американских войск с территории страны
06 января 2020, 04:24 • 42 • Политика
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил о необходимости потребовать от парламента страны вывода с её территории американских войск. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabiya. Этим шагом, по мнению премьера, власти Ирака должны ответить на спецоперацию американцев, в результате которой погиб Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс».
Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди выразил намерение потребовать от парламента принять решение о выводе американских военных с территории государства, сообщает арабский спутниковый телеканал Al Arabiya. На это власти Ирака должны решиться после спецоперации Пентагона, в результате которой погиб Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс». Генерал был убит в ночь на 3 января в ходе атаки американского беспилотника у аэропорта Багдада.
Представители МИД Ирака сегодня передали послу США письмо с жёстким осуждением операции американцев по уничтожению Касема Сулеймани. Иракские дипломаты оценили её как нарушение суверенитета Ирака, сообщил телеканал. В данный момент в парламенте Ирака идёт заседание, где обсуждается вывод американских войск, пишет ФАН.
Как сообщил Telegram-канал "Соловьёв" со ссылкой на иракского премьера, США уведомили правительство Ирака об ударе по Сулеймани за несколько минут до его нанесения, разрешения на это иракской стороны не было.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2020, 04:09
|
02 января 2020, 12:39
|
30 декабря 2019, 17:54
|
31 декабря 2019, 05:24
|
31 декабря 2019, 08:39
|
31 декабря 2019, 21:39
|
03 января 2020, 17:54