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В парламенте Эстонии предложили запретить российские телеканалы

09 февраля 2022, 09:50  •  111 • В мире
«Просмотр российских телеканалов несёт угрозу национальной безопасности»
Вице-спикер Рийгикогу (парламент Эстонии) Ханно Певкур от Партии реформ выступил с предложением запретить в стране вещание российских телеканалов.
Певкур ссылается на заключение медиаэксперта Рауля Ребане, который утверждает, что просмотр российских телеканалов несёт угрозу национальной безопасности, о которой эстонцы даже не подозревают, потому что не владеют русским языком. Русскоязычные же граждане Эстонии получают «неправильную», «непроверенную» информацию при просмотре этих каналов, уверяет Ребане и предлагает заменить русскоязычные телеканалы финскими – вещанием «правильной демократической страны».
В настоящее время российские телеканалы можно смотреть бесплатно, тогда как за финские приходится доплачивать, что не даёт покоя вице-спикеру, решившему изменить ситуацию. Певкур уверяет: всё российское телевидение выполняет заказы спецслужб, их цель – нестабильность в Эстонии, следовательно, они опасны.
Получается, всё российское телевидение и все российские спецслужбы работают с одной-единственной целью, которой является благополучие и стабильность маленькой Эстонии?
«Ясно, что распространение пропаганды Кремля становится причиной нестабильности в Эстонии. Нахождение вне культурного пространства Европы определённо противоречит интересам Эстонии. Цель же понятна – дестабилизация общества Эстонии и её партнёров, создание выгодного для себя информационного пространства»,
– цитирует Ханно Певкура эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Главной же причиной того, что в Эстонии до сих пор не попали под запрет российские телеканалы, как, например, в соседней Латвии, по мнению вице-спикера являются… избиратели. Точнее, русскоязычные избиратели – рассчитывая на их голоса, политики и не рискуют принять непопулярные меры.
В связи с этим вице-спикер предлагает объявить всех политиков, которые рассчитывают на голоса русскоязычных избирателей, угрозами для национальной безопасности.
«Сегодня нет никакого рационального объяснения, почему в Эстонии свободно работают российские телеканалы, которые сознательно распространяют кремлёвскую пропаганду. Свобода рынка и журналистики не имеет к данной ситуации никакого отношения. Эстонии следует руководствоваться своими интересами в области безопасности и не позволять распространяться враждебной пропаганде. В интересах Эстонии приложить максимальные усилия для того, чтобы местные русские больше потребляли информацию на эстонском языке. С учётом соображений безопасности и интересов Эстонии я считаю недопустимым продолжение деятельности таких телеканалов»,
– подвёл итог вице-спикер.
Ему никто не возразил.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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