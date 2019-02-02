В парламент Молдовы пройдут только социалисты, демократы и унионисты

На одно кресло законодателя претендует десяток кандидатов

В Молдавии завершилась регистрация кандидатов для участия в парламентских выборах, на которых около тысячи претендентов будут бороться за 101 место в парламенте страны. Из этих претендентов только 57 независимых кандидатов, остальные представляют 15 партий.

Несмотря на такое количество партий, желающих попасть в парламент, реальные перспективы есть лишь у трёх политических сил – Партии социалистов (ПСРМ), Демократической партии (ДПМ) и блока ACUM. Остальные не смогут преодолеть избирательный порог в 6%, сообщили представители Ассоциации социологов и демографов на пресс-конференции, озвучивая данные социологического опроса, проведённого с 4 по 19 января среди 1179 респондентов из 81 населённого пункта Молдовы, за исключением Приднестровья.

Явными лидерами парламентской гонки являются социалисты – за ПСРМ готовы отдать свои голоса 40,5% респондентов, за ДПМ и ACUM – 15,9% и 15,7% соответственно. Если учесть только тех, кто собирается принять участие в голосовании и определился с выбором, у ПСРМ 49,2% симпатиков, у демократов – 19,3%, у унионистов – 19,1%.

Социология показывает, что в случае сохранения симпатий избирателей на таком уровне единственно возможной коалицией, позволяющей создать правительство, является ситуационная спайка ПСРМ-ДПМ, но на общий результат выборов очень сильно повлияет мажоритарная составляющая, позволяющая партии Влада Плахотнюка укрепить позиции и затем диктовать условия. Также результаты изучения общественного мнения свидетельствуют не в пользу смешанной избирательной системы, поскольку несомненное лидерство ПСРМ будет «смазано» ситуацией в мажоритарных округах, где наиболее масштабно развернутся нарушения – подкуп избирателей, использование админресурса, фальсификации в день голосования.

73,9% опрошенных считают, что необходимо провести референдум по вопросу об отмене депутатской неприкосновенности. К тому же большая часть населения слишком разочарована работой законодательной власти.

«Некоторые считают, что у нас слишком много депутатов, а на работу парламента тратится много денег. Но если спросить человека, нужно ли ему правительство, то он ответит отрицательно, хотя понимает, что страна не может существовать без правительства и парламента», — сообщил председатель АСДМ Виктор Мокану в ходе пресс-конференции.

Если бы в ближайшее воскресенье проходил референдум о вступлении в НАТО, 58,6% респондентов проголосовали бы «против» и только 23,2% – «за». Сторонников же вступления в Евразийский Союз (ЕАЭС) и в Европейский Союз (ЕС) приблизительно одинаковое количество – 42,5% и 40,3% соответственно.

Январский опрос, как и предыдущие, показал, что многие граждане Молдовы всё меньше интересуются политической ситуацией в стране.

«Думаю, явка 24 февраля немногим превысит 50%, но, тем не менее, есть тенденция к снижению этого показателя. Почему? Потому что активность граждан падает, а это происходит из-за снижения доверия к политикам», – отметил экс-глава ЦИК Молдовы Евгений Штирбу.

Причины недоверия назвал социалист Богдан Цырдя. «Парламентские выборы превратились в сумасшедший дом.

Избирателям предлагают выбрать между ворами и бандитами, между миллиардерами и миллионерами…» – написал он.

Отсутствие доверия к государственным институтам подтвердила и делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. «В Молдавии отсутствует доверие к государственным институтам из-за многочисленных коррупционных скандалов. Значительная часть населения республики убеждена, что коррупция распространена в Молдавии и что судебная система зависима», – сделали вывод международные наблюдатели. Кроме того, ими были установлены факты запугивания кандидатов, попытки подкупа избирателей и злоупотребления административным ресурсом.