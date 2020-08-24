В Париже задержали 83 болельщика после игры ПСЖ. Что скажут правозащитники?

В Париже после финала Лиги чемпионов по футболу задержаны по меньшей мере 83 человека. Накануне играл столичный ПСЖ. 83 задержания - это официальная информация, распространённая пресс-службой местной полиции. Причём цифра представлена по данным на 3 часа ночи.

Добавим, это не единственный пример жёсткого разгона на улицах Парижа. Например, ранее полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях. В день финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией" там собрались болельщики.

Неизменно жёсткие действия сотрудников правоохранительных органов остаются без внимания так называемых правозащитников. Чего нельзя сказать об активности тех же защитников прав после инцидентов на территории постсоветского пространства.