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В Париже задержали 83 болельщика после игры ПСЖ. Что скажут правозащитники?

24 августа 2020, 15:05  •  20 • Политика
По меньшей мере 83 человека задержаны в Париже после финала Лиги чемпионов по футболу, в котором играл столичный ПСЖ. Однако и этот инцидент жёсткого разгона остаётся без внимания так называемых правозащитников.
В Париже после финала Лиги чемпионов по футболу задержаны по меньшей мере 83 человека. Накануне играл столичный ПСЖ. 83 задержания - это официальная информация, распространённая пресс-службой местной полиции. Причём цифра представлена по данным на 3 часа ночи.
Добавим, это не единственный пример жёсткого разгона на улицах Парижа. Например, ранее полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях. В день финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией" там собрались болельщики.
Неизменно жёсткие действия сотрудников правоохранительных органов остаются без внимания так называемых правозащитников. Чего нельзя сказать об активности тех же защитников прав после инцидентов на территории постсоветского пространства.

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