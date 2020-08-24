|
В Париже задержали 83 болельщика после игры ПСЖ. Что скажут правозащитники?
24 августа 2020, 15:05 • 20 • Политика
По меньшей мере 83 человека задержаны в Париже после финала Лиги чемпионов по футболу, в котором играл столичный ПСЖ. Однако и этот инцидент жёсткого разгона остаётся без внимания так называемых правозащитников.
В Париже после финала Лиги чемпионов по футболу задержаны по меньшей мере 83 человека. Накануне играл столичный ПСЖ. 83 задержания - это официальная информация, распространённая пресс-службой местной полиции. Причём цифра представлена по данным на 3 часа ночи.
Добавим, это не единственный пример жёсткого разгона на улицах Парижа. Например, ранее полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях. В день финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией" там собрались болельщики.
Неизменно жёсткие действия сотрудников правоохранительных органов остаются без внимания так называемых правозащитников. Чего нельзя сказать об активности тех же защитников прав после инцидентов на территории постсоветского пространства.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2020, 00:15
|
22 августа 2020, 04:20
|
18 августа 2020, 12:20
|
21 августа 2020, 03:35
|
18 августа 2020, 01:20
|
22 августа 2020, 00:40
|
21 августа 2020, 01:45