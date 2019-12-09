В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

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В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи обсуждают совместную декларацию.

AFP

Об этом сообщает ТАСС. «Да, дискуссии идут по совместной декларации», — заявили в Елисейском дворце, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в офисе украинского лидера заявили, что саммит в нормандском формате в Париже был прерван для двусторонней встречи Путина и Зеленского. После встречи переговоры возобновятся в четырёхстороннем формате.

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