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В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

09 декабря 2019, 22:54  •  464 • Украина
В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи обсуждают совместную декларацию.
 
AFP
 

Об этом сообщает ТАСС.

«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — заявили в Елисейском дворце, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в офисе украинского лидера заявили, что саммит в нормандском формате в Париже был прерван для двусторонней встречи Путина и Зеленского.

После встречи переговоры возобновятся в четырёхстороннем формате.

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