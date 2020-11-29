В Париже снова бои: Во всём городе - беспорядки из-за законопроекта "О глобальной безопасности"

Во Франции акция протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" перешла в беспорядки на улицах Парижа. Протестующие громят всё на своём пути, а также забрасывают силовиков бутылками и фейерверками.

Поводом для недовольства французов стало то, что законопроект "О глобальной безопасности" предусматривает наказание за распространение изображения лица полицейского или жандарма в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро. В документе это обосновывается заботой о безопасности и психическом здоровье правоохранителей.

Однако люди во Франции восприняли это как покушение на свободу СМИ и поощрение полицейского беспредела. По последним данным, протест перерос в открытые столкновения с полицией. В силовиков летят бутылки и петарды. Также протестующие вовсю громят улицы Парижа.