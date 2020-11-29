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В Париже снова бои: Во всём городе - беспорядки из-за законопроекта "О глобальной безопасности"
29 ноября 2020, 11:05 • 236 • Политика
В Париже проходит многотысячная акция протеста против законопроекта "О глобальной безопасности". В данный момент акция уже переросла в столкновения с полицией. Протестующие громят улицы и нападают на силовиков.
Во Франции акция протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" перешла в беспорядки на улицах Парижа. Протестующие громят всё на своём пути, а также забрасывают силовиков бутылками и фейерверками.
Поводом для недовольства французов стало то, что законопроект "О глобальной безопасности" предусматривает наказание за распространение изображения лица полицейского или жандарма в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро. В документе это обосновывается заботой о безопасности и психическом здоровье правоохранителей.
Однако люди во Франции восприняли это как покушение на свободу СМИ и поощрение полицейского беспредела. По последним данным, протест перерос в открытые столкновения с полицией. В силовиков летят бутылки и петарды. Также протестующие вовсю громят улицы Парижа.
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