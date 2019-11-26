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В Париж через Минск: повлияет ли ближайший саммит на отношения РФ и ЕС

26 ноября 2019, 03:39  •  60 • Политика
Решение о смягчении западных санкций и ответных мер России зависит от выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Украине. Об этом было объявлено по итогам переговоров премьер-министров РФ и Финляндии. Дмитрий Медведев больше двух часов беседовал со своим коллегой Антти Ринне. Стороны обсудили не только нормализацию отношений между ЕС и Россией, но и взаимодействие двух стран в сфере торговли, а также реализацию крупных инвестиционных проектов.
«Нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с участием Франции, России, Германии и Украины существует с июня 2014 года. Ближайшая встреча должна состояться 9 декабря в Париже. В ходе саммита может быть принят итоговый документ, но будет ли он декларативным или обязательным к исполнению, пока говорить рано. Стороны до сих пор занимаются проработкой деталей мероприятия.
Между тем от результатов парижской встречи во многом зависит и будущее отношений Москвы и Брюсселя. Россия считает, что инициатива восстановления сотрудничества остается за Евросоюзом.
— Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем, — сказал российский премьер. — Это же Брюссель испортил отношения, вот пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, всё в их руках, мы контактов не прерывали.
По словам российского премьера, никого санкции не радуют, но часть компаний РФ выступают за то, чтобы наши ответные меры сохранились навсегда.
— Поживем — увидим: если удастся продвинуться вперед, прежде всего, самой Украине в урегулировании внутреннего конфликта, может быть, наши отношения с Европейским союзом, который поставил это в зависимость, станут лучше, — подчеркнул председатель правительства РФ.
Помимо глобальной повестки стороны уделили внимание двустороннему сотрудничеству.
По данным Федеральной таможенной службы России, в 2018 году товарооборот России и Финляндии составил $14,7 млрд, что примерно на 20% выше показателей 2017 года. Основную часть российского экспорта составляют минеральные продукты, в том числе нефть и нефтепродукты, а также металлы и продукция химической промышленности. Большая часть поставок в обратном направлении приходится на машины, оборудование и транспортные средства, химическую продукцию, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.
На начало 2019 года объем прямых накопленных капиталовложений Финляндии в российскую экономику, по данным Торгово-промышленной палаты РФ, составил почти $4,5 млрд.
— Мы удовлетворены тем, как развиваются торгово-экономические, инвестиционные отношения. За 2018 год товарооборот приблизился к $15 млрд, что в общем неплохо. Он вырос на 20% по отношению к 2017 году. Хотя были и более высокие цифры — в 2008 году наш товарооборот был практически $22,5 млрд. И это, наверное, то, чего можно достичь, если хорошо постараться, — сказал Дмитрий Медведев.
По его словам, на товарообороте всегда сказываются крупные проекты, например, «Северный поток – 2». Кстати, Финляндия одной из первых стран Балтийского региона выдала необходимые разрешения для строительства газопровода в своей исключительной экономической зоне. Работы по укладке труб по дну Финского залива были завершены в августе 2019 года. Крупнейший двусторонний проект РФ и Финляндии — строительство АЭС «Ханхикиви –1», которое должно начаться в 2021 году. По данным «Росатома», реализация проекта принесет России доход в объеме €17,5 млрд.

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