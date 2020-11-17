В Паралимпийском комитете России предупредили о санкциях из-за "акта Родченкова"

Так называемый акт Родченкова, который одобрил сенат США, может привести к введению санкций против российских спортсменов и организаций. Об этом Ura.ru заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова.

Согласно документу, американские суды получат полномочия по вынесению приговоров за применение допинга на международных спортивных мероприятиях. При этом закон подпадает под экстерриториальную юрисдикцию.

Как заявила Баталова, пока непонятно, как именно на практике будет применяться "акт Родченкова". Однако не исключено, что уголовные дела будут возбуждаться на территории США, что усложнит визиты спортсменов. Интересно также и то, что даже в Международном антидопинговом агентстве (WADA) раскритиковали действия американцев.

"Правоприменительная практика по данному закону остаётся пока непонятной. Конечно, при всей абсурдности принятия такого законопроекта на национальном уровне", - поведал эксперт.

Как ранее заявил РИА ФАН боец смешанных единоборств и депутат Красногорска Джефф Монсон, антидопинговые санкции, которым подверглась Россия, оказались слишком суровыми и отдают мошенничеством. Политика не должна пересекаться со спортом, а наказывать необходимо только спортсменов и врачей, а не всю страну в целом.

Удивляет и то, что настолько серьёзным ограничениям ни одна западная страна не подвергалась. Депутат сравнивает это с высоким уровнем влияния США на мировую общественность.

Можно вспомнить канадского легкоатлета Бена Джонсона и американского велогонщика Лэнса Армстронга, которые в течение многих лет умудрялись обманывать антидопинговую систему.

"У них целая команда обманывала систему по особой схеме. "Тур де Франс" отстранил только спортсмена, а не целую страну или группу, это правильно", - указал Монсон.