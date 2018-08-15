В ПАОК рассказали, что защитник команды Хачериди всегда носит щитки с цветами украинского флага

Нападающий греческого ПАОК Лео рассказал, что защитник команды Евгений Хачериди всегда выходит на поле в щитках, выполненных в цветах украинского флага, которые он продемонстрировал болельщикам по окончании матча Лиги чемпионов с российским «Спартаком» в Москве.

«Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика», — цитирует форварда «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что игрок ПАОК показал болельщикам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком».