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В ПАОК рассказали, что защитник команды Хачериди всегда носит щитки с цветами украинского флага

15 августа 2018, 04:54  •  37 • Украина
Нападающий греческого ПАОК Лео рассказал, что защитник команды Евгений Хачериди всегда выходит на поле в щитках, выполненных в цветах украинского флага, которые он продемонстрировал болельщикам по окончании матча Лиги чемпионов с российским «Спартаком» в Москве.
 
globallookpress.com
 

«Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика», — цитирует форварда «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что игрок ПАОК показал болельщикам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком».

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