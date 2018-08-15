|
В ПАОК рассказали, что защитник команды Хачериди всегда носит щитки с цветами украинского флага
15 августа 2018, 04:54 • 37 • Украина
Нападающий греческого ПАОК Лео рассказал, что защитник команды Евгений Хачериди всегда выходит на поле в щитках, выполненных в цветах украинского флага, которые он продемонстрировал болельщикам по окончании матча Лиги чемпионов с российским «Спартаком» в Москве.
globallookpress.com
«Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика», — цитирует форварда «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что игрок ПАОК показал болельщикам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком».
Подпишитесь на нас
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 августа 2018, 18:09
|
11 августа 2018, 16:24
|
13 августа 2018, 06:12
|
08 августа 2018, 07:24
|
13 августа 2018, 23:54
|
08 августа 2018, 15:24
|
13 августа 2018, 20:39