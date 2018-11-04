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В память о Захарченко в Донецке заложили парк

04 ноября 2018, 17:54  •  50 • Политика
В память об убитом лидере ДНР Александре Захарченко рядом со школой, где он учился, разбили парк.
В Калининском районе Донецка в воскресенье, 4 ноября, появился новый парк. Он был заложен в память об убитом лидере ДНР Александре Захарченко.
У входа в новый парк установлен камень с надписью «Парк им. первого главы ДНР Александра Захарченко». На аллеях были высажены первые 70 сосен и туй. Администрация Донецка пообещала, что вскоре парк будет полностью благоустроен.
На церемонии открытия врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что вскоре в Донецком музее Великой Отечественной войны появится экспозиция, посвященная Захарченко, его именем также будут названы скверы, улицы и площади в ДНР, передает корреспондент РИА «Новости».
В Донецке открыли парк имени погибшего главы непризнанной ДНР Захарченко. pic.twitter.com/JnXdujIssy
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 ноября 2018 г.

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