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В память о Захарченко в Донецке заложили парк
04 ноября 2018, 17:54 • 50 • Политика
В память об убитом лидере ДНР Александре Захарченко рядом со школой, где он учился, разбили парк.
В Калининском районе Донецка в воскресенье, 4 ноября, появился новый парк. Он был заложен в память об убитом лидере ДНР Александре Захарченко.
У входа в новый парк установлен камень с надписью «Парк им. первого главы ДНР Александра Захарченко». На аллеях были высажены первые 70 сосен и туй. Администрация Донецка пообещала, что вскоре парк будет полностью благоустроен.
На церемонии открытия врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что вскоре в Донецком музее Великой Отечественной войны появится экспозиция, посвященная Захарченко, его именем также будут названы скверы, улицы и площади в ДНР, передает корреспондент РИА «Новости».
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