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В память о позорной спецоперации: ЦРУ раскрыло архивы

30 мая 2021, 22:00  •  86 • В мире
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало архивное фото монеты, отчеканенной на случай победы американцев на Кубе в 1961 году, однако та спецоперация позорно провалилась.
ЦРУ напомнило о позорной спецоперации американцев на Кубе в 1961 году, опубликовав 30 мая снимок монеты, отчеканенной в те годы на случай победы войск США на острове.
"Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась", - подчеркнули в ведомстве.
На фото представлен памятный серебряный знак с изображением контура Острова свободы с десантником, проходящим мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. Власти США планировали вручать монету участникам боевых действий, одержавшим победу.
Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках: "Нет исхода, кроме победы".
Напомним, что в апреле 1961 года Вашингтон направил войска на Кубу в попытке свергнуть действующую власть. Однако кубинская армия смогла уничтожить и частично взять в плен нападавших. Фидель Кастро и его правительство оценило ущерб в 53 млн долларов, которые позже в виде медикаментов и продовольствия США выплатили Кубе, получив взамен пленников.

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