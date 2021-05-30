В память о позорной спецоперации: ЦРУ раскрыло архивы

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало архивное фото монеты, отчеканенной на случай победы американцев на Кубе в 1961 году, однако та спецоперация позорно провалилась.

ЦРУ напомнило о позорной спецоперации американцев на Кубе в 1961 году, опубликовав 30 мая снимок монеты, отчеканенной в те годы на случай победы войск США на острове.

"Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась", - подчеркнули в ведомстве.

На фото представлен памятный серебряный знак с изображением контура Острова свободы с десантником, проходящим мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. Власти США планировали вручать монету участникам боевых действий, одержавшим победу.

Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках: "Нет исхода, кроме победы".

Напомним, что в апреле 1961 года Вашингтон направил войска на Кубу в попытке свергнуть действующую власть. Однако кубинская армия смогла уничтожить и частично взять в плен нападавших. Фидель Кастро и его правительство оценило ущерб в 53 млн долларов, которые позже в виде медикаментов и продовольствия США выплатили Кубе, получив взамен пленников.