В память о мятеже Костюшко парламенты Литвы и Польши призвали белорусов к вражде с Россией

Сеймы Литвы и Польши обратились с совместной декларацией к народу Белоруссии по случаю 275-й годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко, предводителя антироссийского мятежа 1794 года.

В декларации говорится о приверженности Литвы и Польше данным ранее обязательствам по поддержке оппозиционных сил в Белоруссии для проведения в республике демократических перемен и отстранения от власти Александра Лукашенко.

Символом единения народов Литвы, Польши и Белоруссии назван Костюшко. "Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 г. в Полесье, исторической земле Великого княжества Литовского, в границах современного белорусского государства, чья независимость для нас исключительно важна. Он был выдающимся сыном Речи Посполитой Двух Народов, деятельным защитником её свободы... Мы чувствуем себя наследниками его идейного наследия…", - говорится в декларации.

Речь Посполитая Двух Народов, которую рекламируют польские и литовские парламентарии, была примером агрессивной ассимиляторской политики. Появившись на карте мира в 1569 г. в результате объединения Польской Короны и православного Великого княжества Литовского, где русский язык имел статус административного, Речь Посполитая вытравила православную веру из литовцев и части белорусов, выдавила русский язык и ввела польский, проводила экспансию на восток, захватывая русские земли.

Конец произволу польской шляхты положили разделы Польши в 1772 и 1792 гг., против чего и выступили мятежники во главе с Костюшко. 4 апреля 1794 г. Костюшко выиграл сражение с русскими войсками под Раславицами. Воодушевлённые победой поляки на Пасху 17 апреля 1794 г. учинили кровавую расправу над русскими жителями и солдатами в Варшаве (т.н. Варшавская заутреня). Их, безоружных, резали прямо у алтаря во время причастия или сонных в постелях. Погибло более 2 тысяч русских.

Конечной целью Костюшко было возродить Речь Посполитую за счёт захвата Белоруссии и Малороссии, ополячивания и окатоличивания их населения. Польские бунтовщики убивали православных священников и белорусских крестьян, отказавшихся к ним присоединиться.

В образе Костюшко Варшава и Вильнюс предлагают белорусам объединиться вокруг идеи допустимости резни русских ради торжества интересов Запада. На мятеж 1794 г. некоторые западные державы возлагали такие же надежды, какие сегодня возлагают на белорусскую оппозицию, поддерживаемую Польшей и Литвой.

Костюшко был палачом, лишь по воле российского монарха избежавший смертной казни. Превратить его в героя для белорусов не получится. Слишком много белорусской крови он пролил.