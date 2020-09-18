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В ОЗХО провели "тайную операцию" по забору анализов Навального. МИД раскрыл схему

18 сентября 2020, 21:00  •  133 • В мире
Анализы Навального оказались целью "тайной спецоперации" ОЗХО. Как говорится в сообщении российского МИД, взятый биоматериал блогера, по всей видимости, может оказаться в лабораториях в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне.
Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тайком взяли биологические анализы Алексея Навального. По информации МИД России, представители организации провели чуть ли не спецоперацию, чтобы взять пробы и отправить их на дополнительное изучение.
В российском дипведомстве указали, что на протяжении всей прошлой недели представители ОЗХО на запросы по поводу блогера лишь пожимали плечами. Однако в действительности, судя по заявлению МИД, они активно, но скрытно работали.
Анализы Навального были взяты и направлены в две лаборатории. В министерстве допустили, что вскоре может оказаться, что исследования проводились в пресловутом британском Портон-Дауне или же в лаборатории в швейцарском Шпице. Обе уже фигурировали в громком деле об отравленных Скрипалях.
"С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", - резюмировали в МИД РФ.
Напомним, что в берлинской клинике "Шарите", где проходит лечение Навальный, сообщили об улучшении самочувствия пациента. Сам оппозиционер в Сети разместил фото с семьёй и сообщил, что может дышать самостоятельно.

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