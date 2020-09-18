В ОЗХО провели "тайную операцию" по забору анализов Навального. МИД раскрыл схему

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тайком взяли биологические анализы Алексея Навального. По информации МИД России, представители организации провели чуть ли не спецоперацию, чтобы взять пробы и отправить их на дополнительное изучение.

В российском дипведомстве указали, что на протяжении всей прошлой недели представители ОЗХО на запросы по поводу блогера лишь пожимали плечами. Однако в действительности, судя по заявлению МИД, они активно, но скрытно работали.

Анализы Навального были взяты и направлены в две лаборатории. В министерстве допустили, что вскоре может оказаться, что исследования проводились в пресловутом британском Портон-Дауне или же в лаборатории в швейцарском Шпице. Обе уже фигурировали в громком деле об отравленных Скрипалях.

"С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", - резюмировали в МИД РФ.

Напомним, что в берлинской клинике "Шарите", где проходит лечение Навальный, сообщили об улучшении самочувствия пациента. Сам оппозиционер в Сети разместил фото с семьёй и сообщил, что может дышать самостоятельно.