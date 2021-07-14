В ОЗХО подчистили нестыковку по "отравлению" Навального

Представитель МИД Германии Райнер Бройль назвал ошибкой дату, указанную в проекте доклада ОЗХО по делу об "отравлении" Алексея Навального. Дипломат подтвердил, что эту "ошибку" в ОЗХО подчистили и теперь во второй редакции этой нестыковки нет.

Ранее стало известно о том, что в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) была обнаружена нестыковка по дате, связанной с "отравленным" оппозиционером Алексеем Навальным. В России обратили внимание на то, что в документе речь идёт об отправке группы экспертов организации для оказания техпомощи Германии в связи с подозрением на отравление Навального аж 20 августа прошлого года. То есть в тот день, когда блогер ещё только летел в самолёте и вся эпопея с его якобы "отравлением" не поднялась на Западе.

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль во время брифинга для журналистов назвал указанную дату ошибочной и подтвердил информацию о том, что её уже зачистили. В новой редакции проекта этой "ошибки" нет.

"Эту ошибку секретариат (ОЗХО) увидел и во второй редакции исправил", - заметил немецкий дипломат, добавив, что это было сделано для того, чтобы избежать недопонимания.