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В ОЗХО готовы выставить России 10-дневный ультиматум из-за Навального
05 октября 2021, 23:25 • 81 • В мире
В сообщении британской делегации ОЗХО говорится, что страны - участницы объединения намерены задать ряд вопросов об истории с отравлением оппозиционера.
В ОЗХО не оставляют надежды развить из забытой истории с отравлением Алексея Навального громкий международный скандал. Как сообщают СМИ, представители стран - участниц Организации по запрещению химоружия намерены задать России ряд вопросов по той ситуации.
Как говорится в сообщении британской делегации в ОЗХО, официально задать вопрос намерены представители от 45 стран. Представители организации ждут, что Россия подробно опишет "шаги, предпринятые для расследования использования химического оружия на своей территории".
Уточняется, что по правилам у России есть 10 дней на ответ.
При этом ранее эффективность работы ОЗХО, которая считает, что Навального отравили "Новичком", уже не раз вызывала сомнение.
В частности, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нестыковке в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального.
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