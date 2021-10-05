В ОЗХО готовы выставить России 10-дневный ультиматум из-за Навального

В сообщении британской делегации ОЗХО говорится, что страны - участницы объединения намерены задать ряд вопросов об истории с отравлением оппозиционера.

В ОЗХО не оставляют надежды развить из забытой истории с отравлением Алексея Навального громкий международный скандал. Как сообщают СМИ, представители стран - участниц Организации по запрещению химоружия намерены задать России ряд вопросов по той ситуации.

Как говорится в сообщении британской делегации в ОЗХО, официально задать вопрос намерены представители от 45 стран. Представители организации ждут, что Россия подробно опишет "шаги, предпринятые для расследования использования химического оружия на своей территории".

Уточняется, что по правилам у России есть 10 дней на ответ.

При этом ранее эффективность работы ОЗХО, которая считает, что Навального отравили "Новичком", уже не раз вызывала сомнение.

В частности, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нестыковке в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального.