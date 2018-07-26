В ожидании «вмешательства»: глава Госдепа Помпео по-своему подвёл итоги встречи Путина с Трампом в Хельсинки

Вашингтон не планирует смягчать антироссийские санкции, а потенциальное «вмешательство» в запланированные на ноябрь выборы в конгресс грозит Москве серьёзными ответными мерами. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате. Он отметил, что Соединённые Штаты остаются верны своей позиции по Крыму, и добавил, что по украинскому вопросу между сторонами по-прежнему нет согласия. При этом глава Госдепа назвал пункты, по которым Москва и Вашингтон достигли консенсуса, в частности подчеркнул, что Трамп поручил восстановить деятельность российско-американской межведомственной рабочей группы по борьбе с терроризмом. На просьбу сенаторов раскрыть другие подробности разговора американского лидера с президентом России на саммите в Хельсинки Помпео ответил отказом, сославшись на конфиденциальность.

Вашингтон не планирует смягчать санкции по Крыму. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в американском сенате. Перед началом заседания Госдеп выпустил Крымскую декларацию, в которой официально утверждается непризнание российской юрисдикции полуострова.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года. — RT), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — отмечается в документе, подписанном Помпео.

Также говорится, что США призывают Россию «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

Комментируя публикацию документа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ранее Вашингтон выражал приверженность и другим соглашениям.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным» декларациям», — заметила она.

На Украине также оценили заявление Госдепа. «Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины», — написал украинский лидер Пётр Порошенко в своём Facebook.

«Тяжёлые последствия»

Между тем на слушаниях сенаторы вновь затронули тему «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016 году.

«Россия столкнётся с тяжёлыми последствиями при попытке вмешаться в нашу демократию», — уверил Помпео конгрессменов.

Ранее Трамп также заявил, что опасается вмешательства России в промежуточные выборы в Соединённых Штатах. При этом американский лидер считает, что Москва выступит на стороне Демократической партии.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет сильно стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая, что ни один президент не был более жёстким в отношении России, они постараются протолкнуть демократов. Они определённо не хотят Трампа!» — сказал он.

Ранее президент США заявил, что согласен с выводами разведки относительно «вмешательства» России, однако отверг обвинения в сговоре его команды с российскими властями.

Российский лидер Владимир Путин в интервью Fox News отметил, что обвинения во «вмешательстве» являются инструментом внутриполитической борьбы.

«Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединённых Штатов, тем более в выборы», — сказал он.

Отвечая на обвинения в адрес 12 «сотрудников ГРУ», которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во влиянии на президентские выборы, Путин предложил запросить разрешение на допрос россиян, основываясь на двустороннем договоре о правовой помощи по уголовным делам. Он отметил, что Москва готова рассмотреть запрос, но ждёт такой же открытости от Вашингтона.

«Согласились не соглашаться»

На слушаниях Помпео задали много вопросов о российско-американских отношениях, в том числе о заявлениях Трампа на саммите Россия — США. У главы Госдепа пытались выяснить, обсуждал ли президент США ослабление антироссийских санкций, «вмешательство» в выборы и ситуацию на юго-востоке Украины.

После саммита в Хельсинки американские политики и средства массовой информации обрушились с критикой на Трампа, обвиняя его в мягкотелости, предательстве и работе в интересах России.

Говоря о диалоге Трампа и Путина по Украине, Помпео по-своему подвёл итог, заявив, что стороны «согласились не соглашаться».

При этом глава Госдепа отметил проблемы, по которым Москва и Вашингтон достигли консенсуса, в частности подчеркнул, что Трамп поручил восстановить деятельность российско-американской межведомственной рабочей группы по борьбе с терроризмом. Также Помпео рассказал, что после саммита в Хельсинки стороны проводят обзор всех договоров о стратегических вооружениях.