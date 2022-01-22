В ожидании сертификации: как в Германии комментируют ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не станет платить компенсацию, если «Северный поток — 2» не будет сертифицирован. Также он назвал газопровод «геополитическим проектом». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон рассматривает ситуацию вокруг трубопровода как рычаг воздействия на РФ, в том числе и для Германии. При этом ряд немецких политиков призывают завершить сертификацию трубопровода в кратчайшие сроки, поскольку использование этого проекта в геополитических целях ставит под угрозу энергоснабжение Европы. Эксперты со своей стороны констатируют, что «Северный поток — 2» действительно стал заложником политических амбиций Запада, и прежде всего США. Однако, как полагают аналитики, газопровод, скорее всего, будет введён в эксплуатацию, поскольку это полностью отвечает экономическим интересам Берлина.

Берлин не станет выплачивать компенсацию, если «Северный поток — 2» не будет соответствовать германским и европейским нормам. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения (на транзит природного газа. — RT) в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сказал Хабек, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что СП-2 «всегда был геополитическим проектом», так как предоставляет РФ гипотетическую возможность не прокачивать газ через Украину. В связи с этим Хабек напомнил о сделке, которую в июле прошлого года заключили Вашингтон и Берлин.

По её условиям, Соединённые Штаты признали, что реализацию «Северного потока — 2» не остановить. При этом США и ФРГ намерены добиваться того, чтобы Москва и Киев продлили соглашение по транзиту газа ещё на 10 лет. Действующий российско-украинский контракт истекает в 2024 году.

Как сообщил Хабек, Берлин должен повышать уровень диверсификации поставок природного газа с целью снижения зависимости от Москвы. По словам вице-канцлера, доля российского голубого топлива в структуре импорта Германии составляет 55%.

Министр подчеркнул, что энергетическая политика ФРГ «имеет не только экологическое, но и геополитическое измерение». В конце декабря прошлого года в интервью телеканалу ZDF Хабек допустил введение ограничительных мер против «Северного потока — 2» в случае вооружённого конфликта между РФ и Украиной.

Комментируя RT слова вице-канцлера ФРГ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович сообщил, что юридической нормы, которая регулирует вопрос компенсации, не существует. Аналитик выразил уверенность, что сертификация СП — 2 будет успешно завершена.

«Я не слышал, что Германия должна выплачивать компенсацию, если не сертифицирует «Северный поток — 2», я не слышал, чтобы была какая-то юридическая норма, которая бы это требовала. То, что Роберт Хабек настроен против «Северного потока — 2» и делает против него заявления, это не удивительно… Германии проект нужен, она получит от него экономическую и политическую выгоду», — подчеркнул Митрахович.

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек

AP

© Odd Andersen

В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью RT отметил, что у Хабека нет полномочий для принятия решений относительно выплат каких-либо компенсаций.

«Присуждать или не присуждать компенсации по СП-2 — эти решения принимает не он. Если СП — 2 не будет реализован по причине противодействия европейских стран и госорганов, то участники проекта непременно обратятся в суды за весьма солидными компенсациями и, скорее всего, без проблем их выиграют. Правительству ФРГ такой вариант развития событий совершенно не выгоден», — убеждён Фролов.

Временные трудности

Строительство «Северного потока — 2» было завершено в конце 2021 года. Максимальная пропускная способность двух веток этой магистрали составляет 55 млрд кубометров в год.

29 декабря прошлого года вторая артерия СП — 2 была заполнена так называемым техническим газом, что позволило обеспечить уровень давления, достаточный для начала транспортировки голубого топлива. В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что теперь всё «зависит от наших партнёров, потребителей в Европе».

Заявка на сертификацию «Северного потока — 2» была подана ещё 11 июня прошлого года. Предполагалось, что этот процесс завершится до 8 января 2022 года, однако 16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ его приостановило.

Как пояснил регулятор, такое решение было принято из-за того, что оператор Nord Stream 2 AG, расположенный в швейцарском городе Цуг, не передал основной капитал, касающийся сегмента ФРГ, в собственность германской «дочки».

В комментарии ТАСС в пресс-службе Nord Stream 2 отметили, что компания прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

«Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство», — сказали в Nord Stream 2.

Как сообщил в интервью РБК министр энергетики РФ Александр Новак, сертификация СП — 2 должна быть закончена не позднее первого полугодия 2022 года. По его словам, «это максимальный срок».

Он заявил, что реализация проекта газопровода неоднократно сталкивалась с разнообразными трудностями. В частности, министр напомнил про дополнительные требования властей ФРГ о необходимости создать отдельную компанию, которая обслуживала бы участок газопровода, расположенный в 12-мильной зоне Германии. Также Новак признал наличие политического противодействия проекту газопровода.

«Мы всегда отмечали, что это проект экономический, а не политический. В нём заинтересованы европейские потребители», — подчеркнул Новак.

Оборудование СП — 2 на береговом участке в России

© Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Как пояснил Александр Фролов, правовое оформление работы СП — 2 столкнулось с трудностями из-за ряда законодательных изменений, породивших определённые юридические проблемы, которыми в итоге воспользовались «европейские крючкотворы».

«Все составляющие проекта СП — 2 реализовывались под те требования, которые на тот момент действовали, но законодательство изменилось. Например, в 2019 году было решено распространить действие энергетического законодательства ЕС и на территориальные воды участников Евросоюза (ранее распространялись только на сухопутные территории. — RT)», — сказал Фролов.

В разговоре с RT руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов предположил, что в ближайшее время вряд ли останутся какие-то поводы для претензий к СП — 2.

«Сертификация затянулась, но это действительно сложный процесс и, насколько я могу судить, «Газпром» и Nord Stream 2 работают над тем, чтобы у властей ЕС и регулятора ФРГ больше не возникало каких-либо претензий», — рассуждает Белов.

Геополитический фактор

Опрошенные RT эксперты считают, что скорейший запуск СП — 2 полностью отвечает интересам промышленности и топливно-энергетического комплекса Германии, особенно в условиях разразившегося энергокризиса.

Эту точку зрения поддерживают и в самой Германии. Так, 20 января с призывом как можно быстрее завершить сертификацию газопровода выступила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Она напомнила, что голубое топливо требуется ФРГ для перехода к возобновляемым источникам энергии.

Кроме того, часть германских политиков считают, что сертификация затягивается в силу политического сопротивления. Например, в недавнем комментарии ТАСС депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что «разные стороны» пытаются «смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами».

«Данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», — пояснил депутат.

Как считает Котре, федеральное правительство замедляет сертификацию, что идёт на пользу США.

Напомним, что 20 января госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил, что Вашингтон рассматривает ситуацию с «Северным потоком — 2» как рычаг воздействия на РФ, в том числе и для Германии.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный 21 января в ходе общения с журналистами связал затягивание сертификации магистрали с влиянием Соединённых Штатов. По мнению парламентария, «пошла затяжка чисто политическая, я бы даже сказал геополитическая».

Объект инфраструктуры «Северного потока — 2» в ФРГ

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В свою очередь, эксперты обращают внимание на то, что в ФРГ оплотом сопротивления сертификации СП — 2 стала партия «Союз 90/Зелёные», лидерами которой являются Хабек и Бербок. Эта политсила была перманентным противником строительства «Северного потока — 2», а после завершения всех работ стала призывать отказаться от ввода магистрали в эксплуатацию.

«Зелёные» в коалиционном правительстве ФРГ — Хабек и Бербок надеются, что сертификация газопровода не будет завершена. Однако значение их заявлений на самом деле ничтожно. Это просто их личное негативное восприятие «Северного потока — 2», которое ни на что не повлияет», — говорит Владислав Белов.

Иной точки зрения придерживается научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Фёдор Басов. По его мнению, правительство ФРГ имеет рычаги влияния на регулятора и сознательно затягивает сертификацию «Северного потока — 2» из политических соображений.

«Победившая на выборах СДПГ и канцлер Олаф Шольц в целом поддерживают СП — 2. В то же время, как мне представляется, в столь напряжённой ситуации вокруг Украины и обострившихся российско-американских отношениях правительство ФРГ будет ждать их потепления. В нынешней обстановке Берлин опасается запускать газопровод в эксплуатацию, хотя, естественно, такой подход противоречит объективным экономическим интересам Германии», — резюмировал Басов.