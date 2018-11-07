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В ожидании провокаций: российские войска химзащиты приступили к мониторингу обстановки в Идлибе

07 ноября 2018, 17:09  •  62 • В мире
Экипажи бронемашин РХМ-6 российских войск радиационной, химической и биологической защиты начали мониторинг обстановки в идлибской демилитаризованной зоне. Проведение замеров позволит своевременно выявить применение сирийскими террористами химоружия и определить его источник. Расчёты РХМ-6 приступили к дежурству на фоне информации о подготовке боевиками новых провокаций с использованием отравляющих веществ. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сопротивление бандформирований в Сирии и Ираке до сих пор окончательно не сломлено, в частности, из-за продолжающейся финансовой и материально-технической подпитки экстремистов извне.
 
Reuters © Marko Djurica
 

Расчёты бронемашин российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к мониторингу обстановки в идлибской демилитаризованной зоне на северо-западе Сирии. Об этом журналистам сообщил командир экипажа разведывательной химической машины РХМ-6 Дмитрий Петров.

По словам командира расчёта РХМ, развёрнутого на посту военной полиции в городе Хальфая (недалеко от границы провинций Хама и Идлиб), проведение замеров позволит своевременно выявить применение боевиками химоружия.

«При обнаружении отравляющих веществ в воздухе (приборы. — RT) выдают световую и звуковую сигнализацию, а также определяют азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, его тип и концентрацию», — цитирует Петрова РИА Новости.

Приборы РХМ-6, созданной на базе БТР-80, позволяют контролировать химическую обстановку и обнаруживать токсичные вещества 26 видов в радиусе до 6 км. При этом, по данным российской военной полиции, боевики, которых выбили из Хальфаи ещё в 2017 году, находятся в 3 км от города.

«Противник нарушает режим прекращения боевых действий с периодичностью два-три раза в неделю», — заявил представитель военной полиции.

«Делают это преднамеренно, с целью провокации, с участием мобильных групп: это либо пикап, либо установка РСЗО, которая производит несколько выстрелов в сторону военнослужащих Сирийской Арабской Республики и уезжает. Соответственно, ответный огонь мы не открываем», — добавил он.

Напомним, в начале ноября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко проинформировал, что боевики готовят новые провокации с применением отравляющих веществ в идлибской зоне деэскалации.

Сообщалось о двух ёмкостях с хлором, которые террористы доставили в район населённого пункта Калаат аль-Мудык в 20 км к западу от Хан-Шейхуна. «Боевики планируют использовать отравляющее вещество для инсценировки применения сирийскими правительственными силами химического оружия против мирного населения», — заявил Савченко.

Кроме того, регулярно поступает информация о нарушении боевиками режима прекращения огня в идлибской зоне. Так, 3 ноября в результате обстрелов погибли четверо сирийских военнослужащих.

  • Пост военной полиции в Эр-Растане, на границе провинций Хама и Хомс
  • РИА Новости
  • © Михаил Алаеддин

«Мешают геополитические амбиции»

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, террористическую угрозу в Сирии до сих пор не удалось полностью победить, в частности, из-за поддержки, которую боевики получают извне. Об этом глава МИД заявил на прошедшем в Москве совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнёров ФСБ.

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«В настоящее время возможности бандформирований в Сирии и Ираке регулярно пополнять свой бюджет серьёзно подорваны. Тем не менее сопротивление террористов в регионе сломлено не до конца, и одна из причин — продолжающаяся внешняя подпитка радикалов, в том числе вооружениями», — цитирует Лаврова Интерфакс.

«Пока налаживанию коллективных усилий по-прежнему мешают геополитические амбиции, скрытые повестки, двойные стандарты, а зачастую и стремления использовать радикалов для решения собственных корыстных задач на международной арене», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно призывала обратить внимание на эту проблему, однако несмотря на значительные успехи в борьбе с «Исламским государством»* и другими группировками террористы всё ещё представляют «самую серьёзную угрозу для всех без исключения стран».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что террористы адаптируются к меняющимся реалиям, диверсифицируют каналы получения помощи, в том числе посредством укрепления связей с организованной преступностью и наркобизнесом. Кроме того, потерпев военное поражение в Сирии, террористы создают новые плацдармы и спящие ячейки в других государствах, пользуясь разобщённостью мирового сообщества.

«Призываем все страны, все неправительственные организации, которые работают в горячих точках, не допускать какого-либо взаимодействия с экстремистами, строго следовать нормам международного гуманитарного права и одобренным ООН принципам бескомпромиссной борьбы с терроризмом», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что в ряде случаев связанные с ИГ и «Аль-Каидой»** структуры используют единые каналы для получения денег. В первую очередь, речь идёт о нелегальных рынках вооружений, услугах вербовщиков и преступных группировок, которые формируют ресурсную базу для этих террористических структур.

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Напомним, в середине сентября Россия и Турция подписали меморандум, согласно которому в Идлибе должна быть создана демилитаризованная зона глубиной 15—20 км. По словам посла Турции в Москве Хюссейна Дириоза, эти двухсторонние договорённости помогли предотвратить «большую человеческую катастрофу».

При этом дипломат отметил важность прошедшего в конце октября саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию. Среди его ключевых итогов — обозначенная в итоговом совместном заявлении необходимость борьбы с терроризмом в САР и призыв сформировать конституционную комиссию к концу 2018 года.

Важность скорейшего формирования конституционного комитета, восстановления Сирии и возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания также подчёркивалась в ходе встречи президента САР Башара Асада со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и замглавы МИД Сергеем Вершининым.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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