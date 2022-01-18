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В ожидании Порошенко его соратники запели

18 января 2022, 00:20  •  64 • В мире
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий даже встал во время исполнения песни.
В Печерском районном суде Киева, где избирают меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, его соратники не выдержали ожидания. Некоторые из них стали петь прямо в зале заседаний.
"Ну всё, это уже клиника. Там плохо уже всем стало, не только судье. Прямо в зале заседаний выступает вокально-инструментальный ансамбль "Сельский порох" с рождественской песней "Добрий вечір тобі, пане господарю". А это именно рождественская песня, если что, чуть ли не церковная (Радуйся, земля, сын Божий родился). За дирижёра у них Парубий", - пишет телеграм-канал "Здрада чи Перемога".
Ранее сообщалось, что во время совещания по делу Порошенко судье стало плохо, поэтому была вызвана скорая помощь. Впоследствии эту информацию опровергли.
Напомним, что на родине Порошенко подозревают в содействии терроризму и государственной измене. Прокуратура требует ареста экс-президента Украины, однако его могут выпустить под залог, равный более чем 35 миллиардам долларов.

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