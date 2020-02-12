В ожидании перемирия: почему Киев за пять лет не выполнил условия «Минска-2»

Пять лет назад был подписан план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, получивший название «Минск-2». Документ заменил собой подписанное ранее первое Минское соглашение, исполнять которое Киев отказался. За стол переговоров украинские представители сели после череды разгромных поражений, которые понесли ВСУ в Донбассе. Как отмечают сегодня в Донецке, «Минск-2» был на тот момент уступкой со стороны самопровозглашённых республик. Однако соглашение до сих пор не выполнено, поскольку Украина медлит с проведением конституционной реформы и выдвигает новые требования, отмечают эксперты. При этом альтернативы Минским соглашениями нет, подчёркивают аналитики.

12 февраля 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений — пошагового плана мирного урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе, известного также как «Минск-2».

Документ признан Европой, Украиной и Россией в качестве плана урегулирования вооружённого конфликта, разгоревшегося в начале 2014 года в Донбассе. Однако реализовать план до сих пор не удалось.

Накануне департамент информации и печати МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что за пять лет ни один из пунктов Минских соглашений полностью не выполнен.

«12 февраля исполняется пять лет со дня подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который является безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе. К сожалению, ни одно из его положений до сих пор не выполнено полностью», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что сторонам не удалось добиться полного прекращения огня, не реализован отвод военной техники, особый статус Донбасса так и не закреплён. Кроме того, не была проведена амнистия.

«По сути, Киев начал саботаж комплекса мер сразу после его подписания», — заявили в МИД.

Война с безоружными

В феврале 2014 года к власти на Украине пришли политики, провозгласившие курс на разрыв отношений с Россией. События вызвали закономерное возмущение в исторически русскоязычных регионах Украины, в первую очередь в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях. Их жители не признали новые власти. В апреле 2014 года на востоке Украины стартовала «антитеррористическая операция».

Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского

© Сергей Аверин/РИА Новости

В свою очередь, жители Донецкой и Луганской областей провели референдум, по итогам которого провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики независимыми от Украины.

Киев не признал итоги этого голосования. Позднее столкновения между ополчением местных жителей и частями украинской армии, поддерживаемой отрядами националистов, переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжёлой бронетехники и авиации.

Для предотвращения дальнейшего кровопролития была создана контактная группа, в которую входили представители России и Украины, а также ОБСЕ. Отметим, что Киев обвиняет Москву во «вмешательстве» во внутренние дела Украины и отказывается вести напрямую переговоры с руководством ДНР и ЛНР.

В 2014 году стороны подписали план урегулирования, который получил название «Минск-1». Переговоры проходили в белорусской столице.

Однако это не принесло мира, боевые действия в Донбассе продолжились. За стол переговоров Киев вернулся только после сокрушительного военного поражения под Дебальцевом, где ВСУ попали в окружение, а также после потери донецкого аэропорта, откуда ополченцам удалось выбить так называемых украинских киборгов.

Переговоры в нормандском формате, 2016 год

© Michael Kappeler/Reuters

Следует отметить, что и первому «Минску» тоже предшествовал крупный разгром ВСУ — в конце лета 2014 года большая группировка украинских военных оказалась заперта в котле под Иловайском.

Переговоры по второму «Минску» начались в феврале 2015 года. В столице Белоруссии 11—12 февраля состоялась встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. В дальнейшем переговоры по украинской проблематике в этом составе стали называть нормандским форматом.

По итогам переговоров Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Лидеры ДНР и ЛНР также поставили свои подписи под документом. Более того, соглашение получило поддержку СБ ООН и стало обязательным к исполнению.

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Минские соглашения подписывались на фоне крупномасштабных военных действий, которые Киев вёл против жителей ДНР и ЛНР.

«Соглашения позволили остановить военное противостояние, прервать эскалацию напряжённости, а также поспособствовали поиску решения вопроса мирным путём», — напомнил эксперт.

Именно «Минск-2» позволил если не прекратить военный конфликт, то хотя бы снизить его интенсивность, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Это чрезвычайно важное соглашение, потому что именно благодаря заключению минских договорённостей удалось предотвратить дальнейшую эскалацию военного конфликта, перевести его в формат малоинтенсивных столкновений и тем самым спасти жизни многих жителей Донбасса, уверен эксперт.

«Противостояние продолжается, но для большей части жителей ДНР и ЛНРжизнь постепенно вошла в мирное русло, в чём большая заслуга как Минских соглашений, так и России, которая сыграла важнейшую роль для подписания документа», — отметил эксперт в комментарии RT.

Минские соглашения — не только модель урегулирования, но и политическая площадка для переговоров, которая за это время позволила провести обмен пленными, а также договариваться о перемириях, считает депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

«По вине украинской стороны перемирия постоянно срываются. Но в любом случае важно, что есть попытки решить этот вопрос мирным путём через данную площадку», — подчеркнул Руденко в беседе с RT.

Непостоянство Киева

Документ состоит из 13 пунктов и предусматривает прекращение огня с 15 февраля 2015 года, отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения сторон, мониторинг этого процесса со стороны ОБСЕ, а также обмен пленных по принципу «всех на всех». План также предусматривает политические меры со стороны Киева. Украинские власти обязались провести конституционную реформу, по итогам которой «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» должны получить особый статус в составе украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает позиции вооружённых сил в Донецкой области, 14 октября 2019 года

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Сразу после подписания первых Минских соглашений Верховная рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». На этом реализация соглашений закончилась, отмечают эксперты. В марте 2015 года Рада приняла постановление, которым ДНР и ЛНР признавались «временно оккупированными территориями». Особый статус Донбасса так и остался на бумаге.

Осенью 2016 года Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший в то время пост министра иностранных дел ФРГ, предложил формулу для урегулирования конфликта. Формула была призвана помочь сторонам разрешить наиболее спорные вопросы и выполнить пункты «Минска-2».

Формула подразумевает, что закон об особом статусе Донбасса вступит в силу сразу после проведения внеочередных выборов в сегодняшних ДНР и ЛНР. До этого момента республики должны получить временный особый статус. Голосование должно проходить в соответствии с украинским избирательным законодательством. Ещё до проведения выборов всем участникам боевых действий в Донбассе должна быть предоставлена амнистия.

При этом контроль за границей между Донбассом и Россией должен перейти к украинским властям только после проведения выборов и в том случае, если они будут признаны состоявшимися.

За годы президентства Петра Порошенко сторонам не удалось продвинуться в исполнении соглашений, прежде всего препятствия этому чинил Киев. Украинские националистические круги резко отрицательно относятся к идее децентрализации страны, радикалы видят в этом угрозу целостности государства.

Хотя Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал добиться мира для Украины и положить конец конфликту, на практике его администрация незначительно продвинулась в этом направлении. Сторонам за 2019 год удалось провести обмен пленными, а также развести силы на нескольких участках фронта. Политические реформы по-прежнему тормозятся — в Киеве заявляют о необходимости отредактировать «Минск-2». Также украинские власти настаивают на передаче им контроля за границей с Россией в Донбассе до проведения выборов в регионе.

Реанимация формата

По мнению экспертов, какие бы требования ни пыталась сейчас выдвинуть украинская сторона, у Минских соглашений вряд ли может быть альтернатива.

По словам Владимира Оленченко, с приходом Зеленскоговозросли ожидания, что Минские соглашения будут реализованы, но новый президент пока мало сделал для того, чтобы оправдать эти надежды.

«Украинская сторона пока не выполнила Минские соглашения, а возможной замены этому документу не просматривается», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов. Эксперт также напомнил, что Украина подписывала Минские соглашения в тот момент, когда её армия была разбита и деморализована.

«Украинские власти не собирались в полной мере выполнять соглашения. Это было формальное согласие, вызванное поражением на фронте и определённым давлением со стороны западных союзников Украины. Смена президента Украины существенным образом не повлияла на процесс, поскольку Зеленский лишь реанимировал минский формат, но не готов ему следовать», — уверен Владимир Шаповалов.

С этими оценками согласен и Мирослав Руденко. По его словам, Киев не готов обсуждать серьёзные вопросы и выполнять условия «Минска-2».

«Минские соглашения, которые были подписаны в период военных поражений Украины, являлись компромиссом со стороны Донбасса. Несмотря на все сложности, «Минск-2» как модель урегулирования конфликта сохранятся. Однако неизвестно, как долго она будет актуальна, поскольку ДНР и ЛНР обретают субъектность, стремясь обрести независимость не только де-факто, но и де-юре», — подчеркнул депутат.

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в беседе с RT также особо подчеркнул безальтернативность Минских соглашений. По его словам, хотя в политическом поле за последние годы произошло мало подвижек, позиции республик и Киева были «максимально отточены», соответственно, есть понимание, как может быть решён вопрос урегулирования.

«Сегодня Минские соглашения актуальны, являются международным договором высшего уровня, закреплённым резолюцией Совбеза ООН. Если они не будут реализованы, если Украины сорвёт их исполнение, у сторон вряд ли появится другой механизм вхождения в единое правовое поле», — подытожил чиновник.