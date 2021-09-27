В ожидании коалиции: как результаты парламентских выборов в ФРГ могут повлиять на политический курс Берлина

Федеральная избирательная комиссия Германии опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии, получившая 25,7% голосов и 206 мест в бундестаге. Блок ХДС/ХСС показал худший результат в своей истории (24,1%) и будет довольствоваться 196 креслами в парламенте. Третье место заняла партия «Зелёные» (14,8% — 118). Эксперты констатируют, что будущий политический курс Берлина во многом будет зависеть от того, какая коалиция сформирует большинство в бундестаге.

Федеральная избирательная комиссия Германии обнародовала предварительные результаты голосования на прошедших выборах в бундестаг. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов и получившая 206 мест в парламенте. Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) занял второе место с 24,1% (196 мест). Немецкие СМИ отмечают, что это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока.

Заместитель председателя фракции Гитта Коннеман назвала такой результат катастрофическим и призвала к кадровым переменам в партии. «Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Поэтому нельзя продолжать дальше в том же духе. Всё должно быть перепроверено — структуры, процедуры, участие членов. Сюда относятся также и кадровые последствия», — заявила Коннеман порталу t-online.

Третье место заняла партия «Зелёные» — 14,8% голосов и 118 мест в бундестаге. За ней следует Свободная демократическая партия с 11,5% (92), а замыкает пятёрку лидеров «Альтернатива для Германии» с результатом 10,3% (83). Левые довольствовались 39 местами в парламенте (4,9%), а ещё одно кресло получил представитель Союза южношлезвигских избирателей.

Правительство и канцлер

Напомним, что Германия является представительской демократией, и канцлер выбирается не гражданами страны в ходе прямого голосования, а победившей партией или коалицией фракций по итогам парламентских выборов.

Поскольку ни одна из партий не получила парламентского большинства, вопрос о формировании правительства будет решаться коалицией фракций, отмечают эксперты. До формирования нового коалиционного правительства канцлером будет оставаться Ангела Меркель.

Ранее кандидат в канцлеры от СДПГ, министр финансов страны Олаф Шольц заявил, что намерен создать такую коалицию до конца года.

«Мы постараемся получить её как можно скорее, с тем чтобы госпоже Меркель не пришлось больше выступать с ещё одним (новогодним. — RT) обращением. Назвать точную дату было бы абсурдным, но мы сделаем всё, чтобы завершить (процесс. — RT) до Рождества», — цитирует политика ТАСС.

Олаф Шольц

AP

© Michael Sohn

Шольц также обозначил приоритеты в случае своего избрания канцлером.

«Все могут положиться на меня в том, что я сформирую прагматичное правительство. Я многое говорил в ходе избирательной кампании, для меня очевидно, что мы в Германии продолжим развивать сотрудничество с НАТО, развивать сильный и суверенный Европейский союз», — заявил он.

В свою очередь, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что сделает всё возможное для формирования федерального правительства во главе с этими партиями. Он отметил, что каждый голос, отданный ХДС/ХСС — «это голос против федерального правительства левого толка».

«Германии сейчас нужна коалиция будущего, которая модернизирует нашу страну», — приводит его слова Deutsche Welle.

Лашет отметил, что коалиция, по всей вероятности, будет сформирована из трёх партнёров. В таком союзе каждый из участников должен определиться со своими приоритетами, добавил политик. Комментируя результаты своей партии на выборах Лашет назвал их неудовлетворительными.

Армин Лашет

AP

© Sebastian Gollnow

Публицист, член партии СДПГ и бывший депутат бундестага Альбрехт Мюллер в разговоре с RT негативно оценил итоги выборов: «Исходя из политических потребностей, которые есть в стране, результат выборов неудовлетворительный. Всё сводится к буржуазной коалиции. Независимо от того, участвует ли в ней СДПГ, она стала настолько буржуазной, что такие важные вопросы, как увеличение налога на сверхдоходы, не обсуждаются».

Он добавил, что формирование коалиционного правительства ставит под вопрос отношения с соседями в Европе и с Россией.

«Я вспоминаю о заявлении одного социал-демократического канцлера: «Мы хотим быть нацией добрых соседей». Если бы СДПГ об этом вспомнила, то должна была бы попытаться наладить отношения с Россией. Это требует выстраивания доверия, а не постоянного недоверчивого отношения, которое проявляется с немецкой и европейской стороны», — пояснил собеседник RT.

Мюллер также отметил, что Олаф Шольц на предвыборных дебатах согласился с утверждением о том, что Германия должна тратить больше 2% своего ВВП на коллективную оборону в рамках НАТО.

«Это явный знак того, что мы на неправильном пути и что нельзя серьёзно ожидать того, что новое правительство возьмётся решать важный вопрос мира и взаимного сотрудничества», — посетовал он.

Преемственность курса

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев ранее заявил, что Москва готова работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов в бундестаг, вне зависимости от его партийной конфигурации.

«Мы надеемся, что новое руководство ФРГ будет учитывать стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, постарается сохранить накопленный за долгие годы позитивный потенциал двусторонних отношений, межчеловеческих контактов», — приводит слова дипломата ТАСС.

«При этом мы предельно чётко даем партнёрам понять, что конструктивный диалог подразумевает отказ от морализаторства, ультиматумов, угроз введения санкций и тем более намерений разговаривать с нами с позиции силы», — подчеркнул Нечаев.

«Любые попытки давления и вмешательства в наши внутренние дела бесперспективны и контрпродуктивны», — предостерёг посол РФ, добавив, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу взаимодействия двух стран.

Немецкий парламент

AP

© Markus Schreiber

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях.

«Германия, конечно, является нашим очень крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром. Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у двух стран есть разногласия, однако также есть понимание необходимости их разрешения с помощью диалога.

«Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, президент США Джо Байден довольно эмоционально отреагиривал на результаты выборов в бундестаг. «Чёрт побери. Они сильны», — так американский лидер прокомментировал успех СДПГ во время общения с прессой.

Коалиционные расклады

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, комментируя в беседе с RT итоги голосования, отметил, что победа СДПГ не сильно повлияет на внешнюю политику Германии, в том числе в отношении России.

«Такой же сбалансированный и реалистичный подход, как был при Меркель, будет продолжаться ближайшие четыре года. Однако Шольц всё-таки позиционирует себя трансатлантическим политиком, поэтому новых договоров с Россией и кардинальных перемен в политике Германии ожидать не стоит. В целом больших отличий между ХДС/ХСС и СДПГ по вопросу векторов внешней политики нет», — пояснил эксперт.

Он также выразил мнение, что партия Ангелы Меркель, занявшая второе место, вряд ли будет иметь решающее слово в новом правительстве.

«Эти выборы нанесли большой имиджевый удар по блоку ХДС/ХСС, поэтому может получиться, что он не станет младшим партнёром по коалиции, а уйдёт в оппозицию. Тем более сейчас ХДС/ХСС для сохранения своих позиций необходимо взять тайм-аут для политического ребрендинга, а также для переосмысления своей политической идентичности», — рассказал Камкин.

Ангела Меркель

AP

© Markus Schreiber

Политолог считает, что новое правительство может быть сформировано коалицией СДПГ, «Зелёных» и Свободных демократов.

«С одними «Зелёными» у СДПГ недостаточно мест в бундестаге для принятия тех или иных решений. Наиболее устойчивая коалиция будет из трёх партий. Но, учитывая, что их позиции по многим вопросам разнятся, коалиция будет стратегически слабой», — подчеркнул собеседник RT.

Эксперты отметили, что сейчас одним из центральных вопросов является то, насколько партия «Зелёных» будет представлена в новом правительстве. Представители этой фракции негативно высказывались в адрес России и неоднократно требовали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Зелёные» могут попытаться повлиять на «Северный поток — 2» после формирования правительства. Но у данной партии не хватит сил полностью закрыть проект, она лишь может выставлять на обсуждение вопросы по ограничению объёма газа либо продолжать двигать свою возобновляемую энергетику», — отметил Александр Камкин.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, ранее в беседе с RT спрогнозировавший победу СДПГ, отметил, что у «Зелёных» недостаточно мандатов, чтобы повлиять на отношения с Россией без социал-демократов и свободных демократов.

«Несмотря на то, что у «Зелёных» есть определённая точка зрения на экономическую и экологическую политику, в том числе по поводу «Северного потока — 2», без Свободной демократической партии, которая занимает принципиально отличные от «Зелёных» позиции по вопросам экологии и экономики, создание коалиции невозможно», — рассказал эксперт.

А немецкий политолог Ульрих Брюкнер в разговоре с RT заявил, что от состава коалиционного правительства будет зависеть новый политический курс Берлина, при этом каждая из партий постарается поставить своих представителей на ключевые посты.

«На европейском уровне нам есть что обсудить — например, будущее Европейского фискального союза и реформы ЕС. То же самое касается внешней политики и политики безопасности. Но пока неясно, кто из какой партии с каким политическим весом займёт министерские должности», — отметил он.