В ожидании хаоса. Ценность режимов в Грузии и на Украине для США • 12 • Аналитика









Управляемая эволюция

Сначала в Грузии, а потом и на Украине американскими кураторами этих стран в результате контролируемых Госдепом и ЦРУ выборов были отстранены от власти лидеры ярых националистов Саакашвили и Порошенко. На смену им пришли вроде бы более умеренные и вменяемые силы, понимающие необходимость восстановления прагматических связей с Россией. При сохранении умеренной русофобии.



При этом ярые наци-патриоты и экстремисты никуда не делись, даже не загнаны в политическое подполье, где они находились до прозападных цветных революций, но отошли на вторые роли и стали законной оппозицией. В Грузии этот манёвр американцы осуществили раньше, когда убрали с тамошней политической цены Саакашвили, заменив его на олигарха Иванишвили и его людей. На Украине этот манёвр только начал осуществляться с отстранением от власти Порошенко с помощью МВД и «Национальных дружин» Арсена Авакова и передачи президентской власти Владимиру Зеленскому.



Некоторые наши либеральные мыслители вслед за западными пропагандистами объявляют всё это большим демократическим достижением: сменой власти в результате выборов. Как же далеки они от здравого смысла: манипуляцию в стиле игры «в напёрсток» объявляют «выборным процессом»! В действительности мы видим полное фиаско западной демократии, как она продолжает «изживать себя»: кучка националистов, пришедшая к власти через насилие, подстрекаемая и поддерживаемая западными политиками в своих внешнеполитических целях подавляла большинство народа и вещала от его имени долгие годы. Нисколько не ответила за своё насилие над обществом и конкретные убийства общественных и политических деятелей и ушла на «заслуженный отдых» в оппозицию что в Грузии, что на Украине.



Эволюция без нормализации

Многие наши эксперты в приходе к власти на Украине команды Зеленского видят всё же эволюцию режима в «правильном направлении», якобы постепенно ситуация там и отношения с Россией могут нормализоваться, конфликт на Донбассе как-то разрешится. Последние события в Грузии, официально квалифицированные как попытка государственного переворота, говорят, что это ошибочное мнение.



Новый переворот в Грузии пытались осуществить старые саакашвилевские экстремисты, и они никак за это не наказаны. То, что происходит в Грузии, будет происходить, да уже происходит на Украине. Националистические экстремисты и после смены власти чувствуют себя совершенно свободно, безнаказанно угрожают лично президенту Зеленскому (!), обещая повесить его на Крещатике «в случае предательства» (по их мнению), и остаются полными хозяевами на улице. Секрет этой безнаказанности прост: националистические ставленники стоят во главе всех силовых структур. И, видимо, подконтрольны спецслужбам США. Другими словами, любая нормализация отношений с Россией что Грузии, что Украины невозможна без разрешения на это США. А его не будет.



Смена режимов в этих постсоветских странах на более умеренные антироссийские позволяют США и Европе уменьшить свою экономическую нагрузку по их содержанию за счёт частичного восстановления экономических отношений с Россией, только и всего. Поэтому США и Европа дружно назвали санкции России против Грузии за безнаказанные антироссийские акции в Тбилиси «чрезмерными и несправедливыми».



Главная ценность этих режимов для США – их антироссийская направленность, поэтому любые попытки нормализовать политические и наладить гуманитарные отношения с Россией пресекаются антироссийскими провокациями. Именно нормализация отношений между Россией и Грузией вызвала последний всплеск экстремизма в Тбилиси, заметим, сразу после заявления о слишком большом сближении стран помощника Джо Байдена, посетившего перед этим Грузию. Аналогичным нападкам подвергся на Украине телеканал только за попытку провести телемост с Москвой.



Хаос заказывали?

Управляемая США эволюция националистических режимов в Грузии и на Украине имеет и более опасный аспект с учётом известной американской теории «управляемого хаоса». Передавая власть более умеренной, но слабой, лишённой силовых властных рычагов «прогрессивной общественности», США подстрекают экстремистов снова взять власть в свои руки. Наци-активисты и общественники на Украине уже выступают с публичными прогнозами, что президент Зеленский не продержится у власти и года. Наци-боевики один раз уже взяли власть силовым путём в Грузии и на Украине, кто и что остановит их повторить свой успешный опыт?



Следующим шагом после умеренной эволюции этих режимов может стать как раз реванш националистических сил, который они уже обещают, с погромами, виселицами и кровью назначенных ими «предателей». В результате на границах России в Грузии и на Украине могут быть созданы «зоны хаоса», причём ответственность за дестабилизацию «молодых демократий» западные гуманисты возложат на Россию, как они это уже делают, выступая по последним антироссийским провокациям в Грузии.



Вообще, западные гуманисты продолжают утверждать, что несут и в Россию «молодую демократию», но Россия уже переболела этой западной демагогией в 90-х годах, прикрывавшей циничный грабёж страны. Сегодня они фарисейски выражают заботу о «русском народе», противопоставляя его «кремлёвскому агрессивному режиму», согласно пропагандистскому новоязу в новейшей методичке для подведомственных США правозащитных организаций и НКО. Посмотрим, кто будет их рьяно словоупотреблять. Так же и Гитлер разделял русский народ и сталинскую власть, утверждая, что несёт в Россию «культуру», как сегодня нам несут «демократию»… Что бросается в глаза при взгляде на «независимые демократии» на Украине и в Грузии? Жёсткая антироссийская направленность этих националистических режимов, солидарность в русофобских провокациях, в очередной раз проявившая себя в мерзости «Рустави 2», тяжёлое евроассоциированное экономическое положение, смягчаемое оставшимися ещё связями со… «страной-агрессором» Россией, но не только.Сначала в Грузии, а потом и на Украине американскими кураторами этих стран в результате контролируемых Госдепом и ЦРУ выборов были отстранены от власти лидеры ярых националистов Саакашвили и Порошенко. На смену им пришли вроде бы более умеренные и вменяемые силы, понимающие необходимость восстановления прагматических связей с Россией. При сохранении умеренной русофобии.При этом ярые наци-патриоты и экстремисты никуда не делись, даже не загнаны в политическое подполье, где они находились до прозападных цветных революций, но отошли на вторые роли и стали законной оппозицией. В Грузии этот манёвр американцы осуществили раньше, когда убрали с тамошней политической цены Саакашвили, заменив его на олигарха Иванишвили и его людей. На Украине этот манёвр только начал осуществляться с отстранением от власти Порошенко с помощью МВД и «Национальных дружин» Арсена Авакова и передачи президентской власти Владимиру Зеленскому.Некоторые наши либеральные мыслители вслед за западными пропагандистами объявляют всё это большим демократическим достижением: сменой власти в результате выборов. Как же далеки они от здравого смысла: манипуляцию в стиле игры «в напёрсток» объявляют «выборным процессом»! В действительности мы видим полное фиаско западной демократии, как она продолжает «изживать себя»: кучка националистов, пришедшая к власти через насилие, подстрекаемая и поддерживаемая западными политиками в своих внешнеполитических целях подавляла большинство народа и вещала от его имени долгие годы. Нисколько не ответила за своё насилие над обществом и конкретные убийства общественных и политических деятелей и ушла на «заслуженный отдых» в оппозицию что в Грузии, что на Украине.Многие наши эксперты в приходе к власти на Украине команды Зеленского видят всё же эволюцию режима в «правильном направлении», якобы постепенно ситуация там и отношения с Россией могут нормализоваться, конфликт на Донбассе как-то разрешится. Последние события в Грузии, официально квалифицированные как попытка государственного переворота, говорят, что это ошибочное мнение.Новый переворот в Грузии пытались осуществить старые саакашвилевские экстремисты, и они никак за это не наказаны. То, что происходит в Грузии, будет происходить, да уже происходит на Украине. Националистические экстремисты и после смены власти чувствуют себя совершенно свободно, безнаказанно угрожают лично президенту Зеленскому (!), обещая повесить его на Крещатике «в случае предательства» (по их мнению), и остаются полными хозяевами на улице. Секрет этой безнаказанности прост: националистические ставленники стоят во главе всех силовых структур. И, видимо, подконтрольны спецслужбам США. Другими словами, любая нормализация отношений с Россией что Грузии, что Украины невозможна без разрешения на это США. А его не будет.Смена режимов в этих постсоветских странах на более умеренные антироссийские позволяют США и Европе уменьшить свою экономическую нагрузку по их содержанию за счёт частичного восстановления экономических отношений с Россией, только и всего. Поэтому США и Европа дружно назвали санкции России против Грузии за безнаказанные антироссийские акции в Тбилиси «чрезмерными и несправедливыми».Главная ценность этих режимов для США – их антироссийская направленность, поэтому любые попытки нормализовать политические и наладить гуманитарные отношения с Россией пресекаются антироссийскими провокациями. Именно нормализация отношений между Россией и Грузией вызвала последний всплеск экстремизма в Тбилиси, заметим, сразу после заявления о слишком большом сближении стран помощника Джо Байдена, посетившего перед этим Грузию. Аналогичным нападкам подвергся на Украине телеканал только за попытку провести телемост с Москвой.Управляемая США эволюция националистических режимов в Грузии и на Украине имеет и более опасный аспект с учётом известной американской теории «управляемого хаоса». Передавая власть более умеренной, но слабой, лишённой силовых властных рычагов «прогрессивной общественности», США подстрекают экстремистов снова взять власть в свои руки. Наци-активисты и общественники на Украине уже выступают с публичными прогнозами, что президент Зеленский не продержится у власти и года. Наци-боевики один раз уже взяли власть силовым путём в Грузии и на Украине, кто и что остановит их повторить свой успешный опыт?Следующим шагом после умеренной эволюции этих режимов может стать как раз реванш националистических сил, который они уже обещают, с погромами, виселицами и кровью назначенных ими «предателей». В результате на границах России в Грузии и на Украине могут быть созданы «зоны хаоса», причём ответственность за дестабилизацию «молодых демократий» западные гуманисты возложат на Россию, как они это уже делают, выступая по последним антироссийским провокациям в Грузии.Вообще, западные гуманисты продолжают утверждать, что несут и в Россию «молодую демократию», но Россия уже переболела этой западной демагогией в 90-х годах, прикрывавшей циничный грабёж страны. Сегодня они фарисейски выражают заботу о «русском народе», противопоставляя его «кремлёвскому агрессивному режиму», согласно пропагандистскому новоязу в новейшей методичке для подведомственных США правозащитных организаций и НКО. Посмотрим, кто будет их рьяно словоупотреблять. Так же и Гитлер разделял русский народ и сталинскую власть, утверждая, что несёт в Россию «культуру», как сегодня нам несут «демократию»… Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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