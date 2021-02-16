В ожидании главного: фракции вновь поднимут вопрос индексации пенсий

Индексация пенсий работающим пенсионерам, недопустимость перевода образования в онлайн-формат, развитие экономики и защита суверенитета России от «цветных революций». Как выяснили «Известия», таковы основные темы, которые хотят затронуть руководители парламентских фракций Госдумы на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля. По их мнению, необходимо поднять те вопросы, которые нельзя решить без личной поддержки главы государства. Эксперты допускают, что некоторые инициативы он поддержит.

Стратегическая встреча

«Известия» выяснили, о чем фракции Госдумы хотели бы поговорить с президентом России на встрече, которая пройдет 17 февраля. Больше всего их волнует социальная тема и вопросы, которые буксуют в правительстве из-за дефицита бюджетных средств.

— Заседание фракции по этому поводу (встречи с президентом. — «Известия») состоялось еще в прошлый понедельник. На нем был определен ряд тезисов, которые будут озвучены. Прежде всего это те вопросы, решение которых требует вмешательства президента. Как показывает практика, это социально чувствительные вещи, которые не решаются из-за непробиваемой стены Минфина, — сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, именно так было с законопроектом о горячем питании для школьников.

— Сейчас актуальные для фракции вопросы — индексация пенсий работающим пенсионерам, увеличение соцвыплат для тех, кто ухаживает за инвалидами I группы, возврат в регионы сельхозрынков, чтобы сельхозпроизводителям можно было самим продавать свою продукцию, — пояснил парламентарий.

По его словам, также для партии важны вопросы внешней политики, которые может поднять на встрече глава фракции Владимир Жириновский. Не исключено, что прозвучит тема грядущих выборов в Госдуму, необходимость принятия мер с учетом нынешней напряженности в обществе. Например, партия выступает за то, чтобы выборы прошли по пропорциональной системе: по партийным спискам без одномандатных округов.

— Эта встреча с фракциями будет проходить в формате консультации перед посланием президента Федеральному собранию. Ее важность подчеркивает то, что именно по итогам обращения главы государства готовятся поручения, которые выполняет и законодательная, и исполнительная власть России, — рассказал «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

При этом парламентарий отметил, что с предыдущего общения Владимира Путина и глав фракций прошло немного времени. Встреча проходила в первых числах октября. Однако это был очень насыщенный период, за который произошло много событий как во внутренней, так и во внешней политике.

— Поэтому полагаю, что прозвучит очень много тем, которые будут касаться и жизни страны, и отношений России с другими государствами. Не исключаю, что будет сказано о недопустимости вмешательства в наши дела и защите суверенитета, при этом уверен, что главной в разговоре станет социальная тематика — решение проблем населения, так как именно к этому Владимир Путин в последнее время призывает правительство и власти регионов, — пояснил депутат.

— Актуальные для нас темы — это индексация пенсий работающим пенсионерам и борьба с бедностью. Это нас в партии очень беспокоит. Другое дело, какие вопросы будут заданы на самой встрече, — сказал «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

При этом парламентарий отметил, что очень часто ответы на вопросы, которые задает фракция, находят свое отражение в послании президента Федеральному собранию.

Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил, что для фракции станут приоритетными темы развития экономики и сельского хозяйства.

— Для нас есть несколько глобальных тем, которые, как мы считаем, должны прозвучать на встрече с президентом, потому что от этого будет зависеть развитие страны и нашей экономики. Сейчас мы проводим в Госдуме большие парламентские слушания на тему «Федеральный бюджет развития 2022–2025». Так вот, мы считаем, что необходим новый подход к формированию бюджета, его наполнения и реальной социальной нагрузки, а также стратегического планирования. Об этом Геннадий Андреевич [Зюганов] будет говорить на встрече, — пояснил парламентарий.

По его словам, также в числе тем фракции недопустимость перевода образования в России в онлайн-формат, прекращение дальнейшей оптимизации здравоохранения и поддержка сельского хозяйства.

С диалогом, но без давления

Эксперты считают, что некоторые инициативы фракций могут быть поддержаны президентом, но ответ на это, скорее всего, прозвучит в послании Федеральному собранию.

— Инициативы, безусловно, прозвучат, причем от всех партий. Им всем нужны законопроекты, которые поддержал бы президент, так как приближаются выборы в Госдуму. Кроме того, в существующей политической обстановке партии захотят продемонстрировать свою лояльность главе государства и будут рассчитывать на ответную реакцию, — заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов в разговоре с «Известиями» отметил, что президент никогда не поддается давлению, но всегда готов к диалогу.

— На мой взгляд, он понимает, что только с помощью диалога можно обеспечить поддержку гражданами его политики. Именно в этом причина многолетнего продуктивного взаимодействия Владимира Путина с главами парламентских фракций и другими адекватными участниками политического процесса. Думаю, президент в ходе встречи может поддержать инициативы глав фракций по повышению уровня жизни и в целом в социальной политике, — допустил он.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что эта встреча будет важна для всех ее участников. По его мнению, очевидно, что на фоне попыток раскачать политическую ситуацию в стране фракции продемонстрируют свою консолидацию и поддержку президенту.

— Интересно, будут ли обсуждаться несанкционированные протестные акции, которые прошли в России. Эту тему может поднять лидер КПРФ Геннадий Зюганов, чтобы подчеркнуть: в стране есть и системная оппозиция. Конечно, при этом прозвучит тема снижения социального самочувствия и необходимость сделать из этого выводы, — отметил эксперт.

Лидеров ЛДПР и «Справедливой России», вероятно, больше волнует, поддержит ли президент их законодательные инициативы, считает Константин Калачев. В остальном, по его мнению, эта встреча станет напутствием главы государства перед грядущими выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года.