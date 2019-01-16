В ожидании депортации: Алекс Лесли и Настя Рыбка признали свою вину в таиландском суде

Скандально известный секс-коуч Александр Кириллов (Алекс Лесли) и его ученица Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) признали в таиландском суде свою вину в создании незаконных секс-тренингов. Их приговорили к условным срокам. После девятимесячного заключения они ожидают депортации на родину — в Россию и Белоруссию соответственно. При этом адвокат бизнесмена Олега Дерипаски Алексей Мельников заявил о готовности к более активным действиям против Лесли и Рыбки в рамках дела о разглашении персональных данных: они публиковали в соцсетях фотографии и тайно записанные разговоры предпринимателя.

Таиландский суд приговорил россиянина Александра Кириллова (Алекс Лесли) и белоруску Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) к условным срокам заключения, а также фактическому заключению, равному отбытому сроку.

Фигуранты дела признали себя виновными по делу о незаконном секс-тренинге. Они провели в следственной тюрьме в общей сложности девять месяцев и ожидают депортации на родину. До этого момента они будут размещены в центре временного содержания, так как срок их визы истёк.

Об аресте Кириллова и его ученицы Вашукевич стало известно в феврале этого года. Их вместе с шестью гражданами России и Белоруссии арестовали по обвинению в нарушении миграционного законодательства и нелегальной трудовой деятельности. На территории Таиланда Кириллов и Вашукевич организовали секс-тренинги.

В апреле суд официально предъявил им обвинения в нарушении уголовного кодекса королевства.

«Всем восьми были предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Таиланда. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи», — сказал секретарь суда.

Позже Кириллова и Вашукевич были оправданы по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, так как вступили в силу изменения в законодательстве, отменяющие уголовное преследование за организацию незарегистрированных семинаров. Однако обвинения в предоставлении услуг сексуального характера не были сняты.

«Мы активизируемся»

Вашукевич стала известной после публикации видеоролика блогера Алексея Навального, который на основе Instagram девушки и её книги «Дневник по соблазнению миллиардера» сделал вывод, что она была на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. Блогер утверждает, что в это же время там был руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Позже Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова, обвинив их в публикации аудиозаписей его разговоров и частных фотографий, на что не было дано разрешения. Миллиардер назвал опубликованную информацию «лживыми обвинениями», не имеющими отношения к действительности.

В июле суд в Краснодарском крае частично удовлетворил иск Дерипаски к Кириллову и Вашукевич о защите частной жизни. Ответчиков обязали выплатить Дерипаске по 500 тыс. рублей, удалить из интернета все распространённые ими фото- и видеоматериалы, а также комментарии к ним, запретив их публикацию в дальнейшем.

«Мы точно исполнили через Роскомнадзор по моему заявлению — удалили все ролики, которые нарушали права Олега Владимировича Дерипаски. Что касается денег, мы находимся в процессе исполнения данного судебного решения. Мы получили (исполнительный лист. — RT), подали в государственные органы, они его исполняют», — сказал адвокат миллиардера РИА Новости.

В связи с предстоящей депортацией Кириллова и Вашукевич из Таиланда сторона обвинения намерена активизировать свои действия против них, заявил Мельников.

«Если их экстрадируют, конечно, мы активизируемся. Не хотел бы раскрывать заранее стратегию, что мы будем делать… но обязательно будем», — передаёт его слова РИА Новости.

Учёный из «Сколково» и дело об отцовстве

Как стало известно ранее, Кириллов был директором по науке Центра интеллектуальных систем прогнозирования в «Сколково».

На сайте центра отмечалось, что Кириллов получал патенты в зарубежных странах, публиковал десятки статей в англоязычных научных журналах, а также является «автором и разработчиком Artificial Intelligence систем с увеличением К-сложности».

Говорится также, что Кириллов неоднократно выступал с докладами на международных конгрессах в Гонконге, Венеции, Детройте и Милане.

При этом Кириллов, кроме этих двух дел, фигурирует ещё в одном — об установлении отцовства над ребёнком гражданки Белоруссии Анастасии Степашиной. Как выяснил RT, первое заседание суда в рамках этого дела состоялось в июне 2017 года.

В октябре 2017 года Степашина выиграла это дело, но в марте 2018 года Кириллов, будучи в Таиланде, через своих юристов обжаловал решение суда.

Сам Кириллов неоднократно на своих семинарах призывал мужчин заниматься незащищённым сексом для того, чтобы впоследствии иметь множество детей, но при этом не брать на себя обязательства по их дальнейшему содержанию.

«Ни копейки, никогда — это самое важное, что должны они (женщины. — RT) понимать, — сказал он на одном из семинаров. — Иначе вы не нарожаете кучу детей. А с детьми у вас будут свои отношения. Это ваши дети. Делайте что хотите с ними».

На вопрос одного из сидящих в аудитории, кто будет содержать ребёнка, Кириллов ответил, что этим займётся сама женщина.

«Конечно, мать кормит! У меня куча детей — я что, должен их кормить?» — сказал он.