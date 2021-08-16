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В ожидании дефолта: что ждет Украину в ближайшие десять лет

16 августа 2021, 08:15  •  157 • Украина
Украинский экономист рассказал, что дефолт в стране может настать уже через 10-15 лет. Я бы, честно говоря, считаю такой взгляд немного оптимистичным – дефолт в стране может наступить гораздо раньше. Но давайте сосредоточимся на словах эксперта.

Советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский отмечает, что демографическая ситуация в стране настолько плоха, что из нее и вытекают остальные проблемы. Сначала рухнет пенсионный фонд, следом вырастут налоги для всего населения, а там уже и до дефолта недалеко.

Также в стране есть серьезная проблема с эмиграцией – люди постоянно уезжают, и не только украинцы, что тоже нехорошо. Такая тенденция приведет к коллапсу на внутреннем рынке, работать будет некому, и про инвестиции такими темпами тоже можно будет забыть.

Кстати, по мнению Вернинского, Украина больше не может позволять себе терять людей, если они говорят на «неправильном языке», однако многие политики считают иначе, и в итоге даже не понимают, куда они ведут Украину.

А ведь в этом и кроется глобальная проблема Незалежной, верхушка Киева действительно не понимает, куда она направляет страну своими кривыми окровавленными руками. Действует словно по инерции, не ради чего-то, а вопреки. К сожалению, результаты столь губительного подхода мы наблюдаем уже несколько лет.

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