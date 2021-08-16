В ожидании дефолта: что ждет Украину в ближайшие десять лет

Украинский экономист рассказал, что дефолт в стране может настать уже через 10-15 лет. Я бы, честно говоря, считаю такой взгляд немного оптимистичным – дефолт в стране может наступить гораздо раньше. Но давайте сосредоточимся на словах эксперта.Советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский отмечает, что демографическая ситуация в стране настолько плоха, что из нее и вытекают остальные проблемы. Сначала рухнет пенсионный фонд, следом вырастут налоги для всего населения, а там уже и до дефолта недалеко.Также в стране есть серьезная проблема с эмиграцией – люди постоянно уезжают, и не только украинцы, что тоже нехорошо. Такая тенденция приведет к коллапсу на внутреннем рынке, работать будет некому, и про инвестиции такими темпами тоже можно будет забыть.Кстати, по мнению Вернинского, Украина больше не может позволять себе терять людей, если они говорят на «неправильном языке», однако многие политики считают иначе, и в итоге даже не понимают, куда они ведут Украину.А ведь в этом и кроется глобальная проблема Незалежной, верхушка Киева действительно не понимает, куда она направляет страну своими кривыми окровавленными руками. Действует словно по инерции, не ради чего-то, а вопреки. К сожалению, результаты столь губительного подхода мы наблюдаем уже несколько лет.