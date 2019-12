В ожидании брексита: к чему приведёт новая попытка Шотландии добиться независимости

Шотландия официально попросила правительство Великобритании согласиться на референдум о независимости автономии. Об этом сообщила первый министр (глава правительства) Шотландии Никола Стёрджен. Правительство Великобритании считает, что новый референдум скомпрометировал бы результаты аналогичного волеизъявления шотландцев, которое имело место в 2014 году. По мнению экспертов, кабинет Бориса Джонсона своей позиции не изменит, а на серьёзный конфликт с Лондоном Стёрджен не пойдёт.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен направила правительству Великобритании официальный запрос, в котором предлагается разрешить проведение референдума по вопросу независимости британской автономии.

«На прошлой неделе Шотландия ясно дала понять, что не хочет, чтобы правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном вывело нас из Европейского союза. Нам, если у нас не будет возможности рассмотреть альтернативу в виде независимости, грозит именно такое будущее», — пояснила она ранее в эфире телеканала Sky News.

Правительство автономии выпустило специальный разъясняющий документ «Право Шотландии на выбор. Возвращение будущего Шотландии в руки Шотландии» (Scotland’s Right to Choose. Putting Scotland’s Future in Scotland’s Hands). В нём приводятся основания, по которым регион добивается референдума о независимости.

В документе подчёркивается, что «шотландская нация — одна из старейших в Европе» и имеет собственную традицию государственности. Кроме того, у региона есть законное право самому решать свою судьбу.

«В соответствии с основополагающим демократическим принципом, решение о независимости Шотландии должно приниматься жителями самой Шотландии», — указывается в документе.

Следует отметить, что, согласно разделу 30 Акта о Шотландии от 1998 года, правительство Великобритании имеет право предоставить региону возможность провести референдум о независимости. Для этого нужно согласие парламента Шотландии, где большинство сейчас принадлежит Шотландской национальной партии (ШНП), возглавляемой Стёрджен, а также обеих палат парламента Соединённого Королевства. Шотландский парламент дал такое разрешение ещё в 2017 году. А вот в британском парламенте после недавних выборов большинство сейчас составляют консерваторы, которые категорически против отделения Шотландии.

Консерваторы против референдума

Реакция правительства Великобритании на обращение шотландских властей, как и следовало ожидать, была негативной.

Борис Джонсон и Никола Стёрджен

Reuters

© Russell Cheyne

В правительственных пояснениях к тронной речи королевы Елизаветы II утверждается, что новый референдум поставил бы под сомнение результаты аналогичного волеизъявления шотландцев, высказанного в 2014 году. Тогда, напомним, 55% жителей Шотландии высказались против независимости, и 44% — за. Правда, отношение шотландцев к независимости поменялось после того, как Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза в 2016 году.

В Шотландии большинство против брексита. Это проявилось в том числе в ходе недавних парламентских выборов в Великобритании. Выступающая за независимость ШНП заняла третье место (48 мандатов), увеличив численность своей фракции. При этом партия смогла выиграть выборы в абсолютном большинстве избирательных участков, расположенных в Шотландии — 48 из 59.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с RT заметила, что нынешний глава британского правительства Борис Джонсон является убеждённым противником повторного референдума о независимости Шотландии. Маловероятно, что он изменит свою позицию, считает эксперт.

«Самостоятельно парламент Шотландии не может принять решение о проведении этого референдума. Они могут за это проголосовать, но решение должно быть закреплено также законом, принятым британским парламентом. В противном случае это будет незаконный референдум, его легитимность Лондон не признает», — утверждает Годованюк.

Политолог Дмитрий Абзалов считает, что Борис Джонсон выступает против отсоединения Шотландии не только потому, что является убеждённым сторонником сохранения территориальной целостности Великобритании.

«В Шотландии сконцентрирована значительная часть природных ресурсов страны. Там мощный агропромышленный комплекс. Наконец, нельзя забывать, что Великобритания — это несколько территориальных образований. Следом за Шотландией по той же дорожке может пойти Северная Ирландия, где тоже немало недовольных брекситом. А там, возможно, захочет отделиться и Уэльс, где пока нет серьёзных сепаратистских настроений», — сказал он RT.

Поиски союзников

Что будет делать Шотландия в случае отказа властей Великобритании разрешить референдум о независимости, Стёрджен не поясняет. В интервью Sky News она подчеркнула, что готова в этом случае рассмотреть «все разумные варианты».

Сторонники независимости Шотландии в традиционных костюмах на митинге

AFP

© Andy Buchanan

«Скорее всего, сторонники независимости Шотландии будут искать единомышленников в рядах палаты общин. Не исключаю, что они найдут поддержку, допустим, части лейбористов. Но с таким существенным большинством, которое есть у консерваторов в палате общин, я пока не вижу для Шотландии в ближайшей перспективе второго референдума», — полагает Кира Годованюк.

По мнению эксперта, сейчас Стёрджен должна проявить большой талант дипломата. Ей нужно, с одной стороны, найти аргументы, которые убедят консерваторов изменить свою позицию, с другой — ей нельзя идти на жёсткую конфронтацию с Лондоном. Эксперт полагает, что Шотландия не пойдёт по пути Каталонии, где местные власти провели референдум об отделении от Испании без санкции официального Мадрида.

«Дело в том, что цель Шотландии не просто выйти из состава Соединённого Королевства. Шотландцы хотят остаться в ЕС. Поэтому им идти на обострение конфликта невыгодно. Тогда Брюссель не одобрит их гипотетическую заявку на членство в ЕС как независимого государства», — считает Годованюк.

Она напомнила, что страны, имеющие неурегулированные споры с соседями, в Евросоюз не принимают.

Вместе с тем Стёрджен не может отказаться от курса на независимость, отмечают эксперты.

«ШНП слишком долго говорила о необходимости отделиться от Великобритании, чтобы просто так отказаться от своих слов. Кроме того, партия сейчас на пике популярности. Шотландцы поддерживают Стёрджен. Это, конечно, придаёт ей уверенности», — говорит Годованюк.

Дмитрий Абзалов также отмечает, что ЕС не будет подталкивать Шотландию форсировать процесс отсоединения от Великобритании. Он напомнил, что в 2020 году Брюсселю и Лондону ещё предстоят трудные переговоры по заключению торгового соглашения.

«Шотландский вопрос» может сильно испортить этот диалог, ужесточить позицию Великобритании по тем вопросам, где Евросоюз ожидает уступок», — считает Абзалов.

Тем не менее Джонсон не сможет полностью проигнорировать стремление шотландцев к независимости, считают эксперты.

«Конечно, сейчас ничего поделать с настроениями шотландских избирателей он не сможет. Они как выступали за независимость, так и будут выступать. Но Джонсон может выиграть время. Для этого ему нужна самая малость: успехи в экономике после выхода страны из ЕС. Тогда спустя несколько лет шотландцы убедятся, что в брексите не было ничего страшного, и проблема отделения автономии от Великобритании отпадёт сама собой», — заключает Абзалов.