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В ответе заложен скрытый смысл: Что на самом деле Путин пожелал Байдену
18 марта 2021, 18:25 • 117 • Политика
Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на его обвинения. "Я вот всё думаю, как расценивать пожелание Путина Байдену. То ли как не болейте. То ли как выздоравливайте", - отмечает обозреватель Александр Гришин.
Президент России Владимир Путин ответил на оскорбления со стороны главы США Джо Байдена пожеланием здоровья. Обозреватель Царьграда Александр Гришин прочитал между строк, что же имел в виду российский лидер.
Речь идёт о скандальном интервью Байдена, в котором он заявил, что считает Путина "убийцей". В ответ президент России напомнил, что кто обзывается, тот так и называется, а затем пожелал американскому коллеге здоровья.
- прокомментировал обозреватель Царьграда Александр Гришин.
Напомним, что Байден является самым старым президентом США в истории страны. Ещё во время предвыборной кампании он нередко забывал, где находится, о чём говорит, что делает и кто находится рядом с ним.
После избрания Байдена главой государства ситуация нисколько не улучшилась. Недавно он забыл, как зовут американского министра обороны, который стоял прямо рядом с ним, а также как называется его ведомство.
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