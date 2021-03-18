В ответе заложен скрытый смысл: Что на самом деле Путин пожелал Байдену

Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на его обвинения. "Я вот всё думаю, как расценивать пожелание Путина Байдену. То ли как не болейте. То ли как выздоравливайте", - отмечает обозреватель Александр Гришин.

Президент России Владимир Путин ответил на оскорбления со стороны главы США Джо Байдена пожеланием здоровья. Обозреватель Царьграда Александр Гришин прочитал между строк, что же имел в виду российский лидер.

Речь идёт о скандальном интервью Байдена, в котором он заявил, что считает Путина "убийцей". В ответ президент России напомнил, что кто обзывается, тот так и называется, а затем пожелал американскому коллеге здоровья.

Я вот всё думаю, как расценивать пожелание Путина Байдену. То ли как не болейте. То ли как выздоравливайте,

- прокомментировал обозреватель Царьграда Александр Гришин.

Напомним, что Байден является самым старым президентом США в истории страны. Ещё во время предвыборной кампании он нередко забывал, где находится, о чём говорит, что делает и кто находится рядом с ним.

После избрания Байдена главой государства ситуация нисколько не улучшилась. Недавно он забыл, как зовут американского министра обороны, который стоял прямо рядом с ним, а также как называется его ведомство.