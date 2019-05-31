В ответе за мигрантов: Трамп ввёл торговые пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Такое решение Вашингтон объясняет нежеланием Мехико бороться с нелегальной миграцией. Как считают в Штатах, из-за этого в страну ежегодно проникают сотни тысяч латиноамериканцев. Отмечается, что если Мексика не примет мер по ограничению потока мигрантов, сборы будут повышаться и к октябрю достигнут 25%.

США введут пошлины на все товары из Мексики до тех пор, пока Мехико не остановит нелегальную миграцию. Более того, сборы будут повышаться. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«10 июня Соединённые Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор пока нелегальные мигранты будут проходить через Мексику и в нашу страну. Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока не будет устранена проблема нелегальной миграции, после чего тарифы будут сняты», — написал глава государства в Twitter.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

На сайте Белого дома поясняется, что, если Мехико не примет меры по борьбе с нелегальной миграцией, каждый последующий месяц пошлины будут повышаться на 5 процентных пунктов — до тех пор, пока не дойдут до 25% в октябре.

Отмечается, что Вашингтон принял такое решение в связи с потоком «сотен тысяч людей, прибывших через Мексику и въехавших в страну незаконно».

«Члены банд, контрабандисты, торговцы людьми, а также всевозможные запрещённые лекарственные препараты и наркотики пересекают южную границу и попадают в наше общество. Из-за этого беззакония ежегодно гибнут тысячи невинных людей. Необходимо сейчас же это прекратить!» — приводит Белый дом заявление Трампа.

«Мексика потворствует этому массовому вторжению, чем ставит под серьёзную угрозу национальную безопасность и экономику Соединённых Штатов. В Мексике очень строгое миграционное законодательство, и она может без труда остановить незаконный поток мигрантов, в том числе возвращая их обратно в свои страны», — подчеркнул американский президент.

Стоит отметить, что незадолго до объявления о вводе пошлин Трамп в своём Twitter заявил о задержании в Техасе рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики.

«Вчера пограничники задержали крупнейшую группу нелегальных мигрантов за всю историю — 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо», — написал президент США.

Трамп последовательно выступает за сокращение нелегальной миграции. Так, по его инициативе на границе с Мексикой Соединённые Штаты строят стену. Эта тема вызывает в стране политические споры и даже привела к самому продолжительному в истории шатдауну — ситуации, когда конгресс не принимает предложенный президентом бюджет, тем самым блокируя финансирование правительства.

В Мексике предупредили о тяжёлых последствиях введения пошлин. Замглавы МИД страны Хесус Сид пообещал ответить на решение Трампа.

«Если эта угроза воплотится в жизнь, то последствия будут тяжелейшими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идёт процесс ратификации нового торгового договора (между Канадой, Мексикой и США. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

Мексика направит делегацию во главе с министром иностранных дел для переговоров в связи с пошлинами, рассказал президент страны Андрес Мануэль.

«Предлагаю вам дать указания своим государственным служащим... принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые уже завтра (31 мая. — RT) отправятся в Вашингтон, чтобы достичь соглашения, выгодного для обеих стран», — говорится в его обращении к Трампу.

Мануэль подчеркнул, что «социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер».

Reuters

© Loren Elliott

Ратификация нового торгового соглашения

В то же время администрация Трампа запустила процесс ратификации нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой — USMCA, которое должно заменить предыдущий договор (NAFTA). Ожидается, что конгресс США рассмотрит торговое соглашение до конца лета.

«Президент сделал свою работу. Настало время, чтобы конгресс выполнил свою работу и принял USMCA этим летом», — заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Так, Reuters сообщило, что в конгресс уже поступил проект заявления о USMCA, что станет первым шагом к ратификации. Агентство ссылается на представителя США на переговорах Роберта Лайтхайзера.

При этом в парламент Канады законопроект о ратификации USMCA поступил ещё 29 мая. Об этом в своём Twitter рассказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Сегодня большой день для Канады, мы только что представили законопроект о ратификации нового соглашения NAFTA, — приводит его слова ТАСС. — Теперь члены этой палаты парламента могут начать процесс ратификации договора».

Необходимость заключения нового договора неоднократно подчёркивали в США. Трамп заявлял, что действовавшее с 1994 года соглашение NAFTA несправедливо по отношению к американской стороне. В июне 2018-го начали действовать пошлины США на ввоз алюминия и стали из ряда стран, включая Канаду и Мексику. В ноябре страны достигли нового соглашения. В мае Трамп отменил эти сборы.