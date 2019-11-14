В ответ на войну: Россия потребовала от британского МИДа объясниться за генерала-провокатора

Российское посольство в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за заявлений начальника штаба обороны Соединённого Королевства Николаса Картера.

На телепередаче "Шоу Эндрю Марра" на канале Би-би-си-1 и в статье в газете The Sunday Telegraph Картер заявил, что действия Москвы могут спровоцировать начало новой мировой войны. В ноте подчеркивается, что статья вышла с провокационным заголовком "Безрассудная Россия может случайно начать новую войну".

Российские дипломаты предложили британской стороне разъяснить, "насколько заявления Картера соответствуют официальной позиции правительства Соединённого Королевства".

"Вполне законные действия Российской Федерации, такие как содействие правительству Сирии в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке, генерал преподносит в качестве угроз безопасности Соединённого Королевства, сопоставимых с риском военного нападения", - подчёркивается в документе.