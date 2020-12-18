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В ответ на санкции требуют нерушимой любви: Пушков высмеял заявление США по Турции

18 декабря 2020, 22:35  •  78 • Политика
В США заявили, что санкции против Турции за С-400 призваны "скорректировать курс" и не должны повлиять на отношения двух стран. "США хотят наказывать своих союзников, а в ответ требуют нерушимой любви. Любви не будет", - прокомментировал сенатор Пушков.
Санкции США в отношении Турции из-за поставок российских систем С-400 призваны "скорректировать курс" Анкары, но не должны повлиять на двусторонние отношения двух стран, заявил на брифинге помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. Российский сенатор Алексей Пушков считает это полнейшей глупостью.
Он напомнил, что в истории ещё не было такого случая, когда введение санкций одной страны против другой никак не повлияло на их двусторонние отношения. Потому что ожидать чего-то иного просто невозможно и даже глупо.
США хотят наказывать своих союзников, а в ответ требуют нерушимой любви. Любви не будет, - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, что США несколько лет уговорами, угрозами и даже шантажом пытались заставить Турцию не покупать российские системы ПВО С-400 вместо ненадёжных американских Patriot. Однако всё это время Анкара оставалась непреклонной в этом вопросе. Поэтому на этой неделе Вашингтон ввёл против Анкары экономические ограничения в соответствии с законом о борьбе с врагами США при помощи санкций.
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