|
В ответ на санкции требуют нерушимой любви: Пушков высмеял заявление США по Турции
18 декабря 2020, 22:35 • 78 • Политика
В США заявили, что санкции против Турции за С-400 призваны "скорректировать курс" и не должны повлиять на отношения двух стран. "США хотят наказывать своих союзников, а в ответ требуют нерушимой любви. Любви не будет", - прокомментировал сенатор Пушков.
Санкции США в отношении Турции из-за поставок российских систем С-400 призваны "скорректировать курс" Анкары, но не должны повлиять на двусторонние отношения двух стран, заявил на брифинге помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. Российский сенатор Алексей Пушков считает это полнейшей глупостью.
Он напомнил, что в истории ещё не было такого случая, когда введение санкций одной страны против другой никак не повлияло на их двусторонние отношения. Потому что ожидать чего-то иного просто невозможно и даже глупо.
Напомним, что США несколько лет уговорами, угрозами и даже шантажом пытались заставить Турцию не покупать российские системы ПВО С-400 вместо ненадёжных американских Patriot. Однако всё это время Анкара оставалась непреклонной в этом вопросе. Поэтому на этой неделе Вашингтон ввёл против Анкары экономические ограничения в соответствии с законом о борьбе с врагами США при помощи санкций.
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2020, 10:25
|
13 декабря 2020, 05:05
|
15 декабря 2020, 04:45
|
13 декабря 2020, 08:45
|
13 декабря 2020, 18:50
|
12 декабря 2020, 16:15
|
15 декабря 2020, 16:40