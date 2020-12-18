В ответ на санкции требуют нерушимой любви: Пушков высмеял заявление США по Турции

Санкции США в отношении Турции из-за поставок российских систем С-400 призваны "скорректировать курс" Анкары, но не должны повлиять на двусторонние отношения двух стран, заявил на брифинге помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. Российский сенатор Алексей Пушков считает это полнейшей глупостью.

Он напомнил, что в истории ещё не было такого случая, когда введение санкций одной страны против другой никак не повлияло на их двусторонние отношения. Потому что ожидать чего-то иного просто невозможно и даже глупо.

США хотят наказывать своих союзников, а в ответ требуют нерушимой любви. Любви не будет, - написал Пушков в своём Telegram-канале.

Напомним, что США несколько лет уговорами, угрозами и даже шантажом пытались заставить Турцию не покупать российские системы ПВО С-400 вместо ненадёжных американских Patriot. Однако всё это время Анкара оставалась непреклонной в этом вопросе. Поэтому на этой неделе Вашингтон ввёл против Анкары экономические ограничения в соответствии с законом о борьбе с врагами США при помощи санкций.