В ответ на "массовый психоз" Лукашенко белорусские медики советуют паниковать

На белорусском сайте "Радыё Свабода" ("Радио Свобода") появились высказывания врачей, которые находятся в группе риска в период пандемии коронавируса. Они заявляют, что болеет огромное количество людей. И не только COVID-19, но и сезонным гриппом, а также свиным гриппом. Смерть от пневмонии - не редкость, но определить возбудителя крайне сложно. Мест в больницах, которые предназначили для "контактов первого и второго уровня", нет. Зато есть инфицированные врачи.

"Заболевание в целом растёт в геометрической прогрессии. Большая вероятность, что наше министерство не справится с этим", - считают медики.

Они убеждены: необходим жёсткий карантин. Такой, как был введён в Китае. Только так можно сдержать распространение заболевания. Кроме того, белорусы мало знают о коронавирусе в принципе. Власти страны стараются население успокоить, а врачи хотели бы "умеренной паники". Те, кто каждый день сталкивается с человеческой болью и работает на износ, точно знают: страх заставит людей хотя бы минимально заботиться о своём здоровье.