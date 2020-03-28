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В ответ на "массовый психоз" Лукашенко белорусские медики советуют паниковать
28 марта 2020, 21:35 • 47 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом "массовым психозом". Но врачи в его государстве высказываются скорее за панику, хоть и умеренную. Они советуют людям сидеть дома и поясняют, какова истинная ситуация в стране.
На белорусском сайте "Радыё Свабода" ("Радио Свобода") появились высказывания врачей, которые находятся в группе риска в период пандемии коронавируса. Они заявляют, что болеет огромное количество людей. И не только COVID-19, но и сезонным гриппом, а также свиным гриппом. Смерть от пневмонии - не редкость, но определить возбудителя крайне сложно. Мест в больницах, которые предназначили для "контактов первого и второго уровня", нет. Зато есть инфицированные врачи.
"Заболевание в целом растёт в геометрической прогрессии. Большая вероятность, что наше министерство не справится с этим", - считают медики.
Они убеждены: необходим жёсткий карантин. Такой, как был введён в Китае. Только так можно сдержать распространение заболевания. Кроме того, белорусы мало знают о коронавирусе в принципе. Власти страны стараются население успокоить, а врачи хотели бы "умеренной паники". Те, кто каждый день сталкивается с человеческой болью и работает на износ, точно знают: страх заставит людей хотя бы минимально заботиться о своём здоровье.
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